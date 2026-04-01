Börsenstart USA - 01.04. - US Tech 100 stark +0,79 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 46.595,20 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: Boeing +3,02 %, Caterpillar +2,78 %, Sherwin-Williams +2,70 %, Goldman Sachs Group +1,65 %, 3M +1,05 %

Flop-Werte: Nike (B) -9,84 %, Chevron Corporation -3,67 %, Visa (A) -2,73 %, McDonald's -2,13 %, Salesforce -1,71 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 23.922,26 PKT und steigt um +0,79 %.

Top-Werte: Western Digital +8,93 %, Seagate Technology Holdings +5,64 %, Intel +5,46 %, Micron Technology +4,99 %, Marvell Technology +4,55 %

Flop-Werte: Zscaler -4,34 %, CoStar Group -4,24 %, Intuit -3,93 %, Diamondback Energy -3,54 %, Automatic Datata Processing -3,44 %

Der S&P 500 steht bei 6.564,19 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.

Top-Werte: Western Digital +8,93 %, SanDisk Corporation +7,18 %, Seagate Technology Holdings +5,64 %, Lumentum Holdings +5,57 %, CIENA +5,55 %

Flop-Werte: Nike (B) -9,84 %, Philip Morris International -7,87 %, Hasbro -5,84 %, Fidelity National Information Services -5,22 %, Coterra Energy -4,45 %