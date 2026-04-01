Western Digital Aktie mit starker Tagesperformance - 01.04.2026

Mit einer Performance von +8,93 % konnte die Western Digital Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Western Digital Aktie. Nach einem Plus von +7,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 254,65€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +61,62 % bei Western Digital.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -8,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Western Digital einen Anstieg von +61,62 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

Western Digital Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,30 % 1 Monat +1,60 % 3 Monate +61,62 % 1 Jahr +549,41 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,44 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,87 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,11 %.

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Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.