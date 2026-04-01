    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWestern Digital AktievorwärtsNachrichten zu Western Digital

    Besonders beachtet!

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Western Digital Aktie mit starker Tagesperformance - 01.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Western Digital Aktie bisher um +8,93 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.

    Besonders beachtet! - Western Digital Aktie mit starker Tagesperformance - 01.04.2026
    Foto: 614899743

    Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

    Western Digital Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.04.2026

    Mit einer Performance von +8,93 % konnte die Western Digital Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,03 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Western Digital Aktie. Nach einem Plus von +7,03 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 254,65. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.255,83€
    Basispreis
    17,94
    Ask
    × 13,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.110,33€
    Basispreis
    18,11
    Ask
    × 13,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +61,62 % bei Western Digital.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -8,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,60 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Western Digital einen Anstieg von +61,62 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

    Western Digital Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,30 %
    1 Monat +1,60 %
    3 Monate +61,62 %
    1 Jahr +549,41 %

    Informationen zur Western Digital Aktie

    Es gibt 339 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 86,44 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Samsung Electronics und Co.

    Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,87 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +5,11 %.

    Western Digital Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Western Digital

    -0,93 %
    +6,35 %
    +13,02 %
    +54,03 %
    +638,72 %
    +951,96 %
    +452,39 %
    +753,40 %
    +15.741,57 %
    ISIN:US9581021055WKN:863060



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Western Digital Aktie mit starker Tagesperformance - 01.04.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Western Digital Aktie bisher um +8,93 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Western Digital Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     