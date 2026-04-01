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    AdCapital AG: Insolvenz für Tochter Erich Jaeger GmbH beantragt

    Die AdCapital-Tochter Erich Jaeger GmbH hat beim Amtsgericht Friedberg ein vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt – Ursache ist ein geopolitisch bedingter Umsatzeinbruch.

    AdCapital AG: Insolvenz für Tochter Erich Jaeger GmbH beantragt
    Foto: adobe.stock.com
    • AdCapital AG meldet, dass die Geschäftsführung ihrer Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH beim Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens gestellt hat.
    • Datum der Mitteilung: 1. April 2026.
    • Grund: Zahlungsunfähigkeit der Erich Jaeger GmbH infolge eines starken, geopolitisch bedingten Umsatzrückgangs.
    • Trotz intensiver Restrukturierungsbemühungen konnte die Zahlungsunfähigkeit nicht abgewendet werden.
    • Die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft wird vorerst fortgeführt; ein vorläufiger Insolvenzverwalter soll bestellt werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
    • Der Vorstand der AdCapital AG bedauert den Schritt und will Öffentlichkeit sowie betroffene Parteien zeitnah informieren; Kontakt: Investor Relations (Tel. +49 7243 5054150, investorrelations@adcapital.de).

    Der Kurs von AdCapital lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,32 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7650EUR das entspricht einem Minus von -2,55 % seit der Veröffentlichung.


    AdCapital

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