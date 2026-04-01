AdCapital AG: Insolvenz für Tochter Erich Jaeger GmbH beantragt
Die AdCapital-Tochter Erich Jaeger GmbH hat beim Amtsgericht Friedberg ein vorläufiges Insolvenzverfahren beantragt – Ursache ist ein geopolitisch bedingter Umsatzeinbruch.
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- AdCapital AG meldet, dass die Geschäftsführung ihrer Tochtergesellschaft Erich Jaeger GmbH beim Amtsgericht Friedberg einen Antrag auf Eröffnung eines vorläufigen Insolvenzverfahrens gestellt hat.
- Datum der Mitteilung: 1. April 2026.
- Grund: Zahlungsunfähigkeit der Erich Jaeger GmbH infolge eines starken, geopolitisch bedingten Umsatzrückgangs.
- Trotz intensiver Restrukturierungsbemühungen konnte die Zahlungsunfähigkeit nicht abgewendet werden.
- Die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft wird vorerst fortgeführt; ein vorläufiger Insolvenzverwalter soll bestellt werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen.
- Der Vorstand der AdCapital AG bedauert den Schritt und will Öffentlichkeit sowie betroffene Parteien zeitnah informieren; Kontakt: Investor Relations (Tel. +49 7243 5054150, investorrelations@adcapital.de).
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