Homerun nähert sich dem Abschluss der BFS und expandiert an brasilianische Börse

Die meisten Junior-Rohstoffunternehmen entwickeln sich in linearer Weise weiter und bewegen sich über lange Zeiträume von einem Meilenstein zum nächsten. Homerun Resources Inc. verdichtet diesen Prozess. Das Unternehmen bewegt sich in dieser Phase nicht nur auf einer einzelnen Spur voran, sondern treibt mehrere Fronten gleichzeitig voran. Dieser Unterschied ist wichtig, denn bei kapitalintensiven Entwicklungsstories können Timing, Koordination und Momentum ebenso bedeutsam sein wie der zugrunde liegende Vermögenswert selbst.

Innerhalb eines bemerkenswert kurzen Zeitraums nähert sich Homerun dem Abschluss seiner Bankable Feasibility Study (BFS; eine Bankfähige Machbarkeitsstudie) für eine Solarglas-Produktionsanlage in Bahia mit einer Kapazität von 1.000 Tonnen pro Tag, während das Unternehmen gleichzeitig Gespräche zur Projektfinanzierung vorantreibt und den Aufbau einer Präsenz an der wichtigsten Börse Brasiliens über ein Sponsored-BDR-Listing vorbereitet.

Damit positioniert sich das Unternehmen zunehmend nicht nur als Projektentwickler, sondern auch als Teilnehmer am breiteren industriellen und kapitalmarktbezogenen Rahmenwerk, das sich rund um die Energiewende in Brasilien herausbildet.

Für sich genommen wäre jede dieser Entwicklungen bereits bedeutsam.

Zusammen betrachtet deuten sie jedoch auf etwas Wesentlicheres hin: Einen koordinierten Übergang von der Entwicklung zur Umsetzung. Dies ist kein rein inkrementeller Fortschritt mehr.

Es markiert einen klaren Übergang in die nächste Phase.

Die BFS: Die Brücke zu institutionellem Kapital

Im Lebenszyklus industrieller Projekte gibt es nur wenige Dokumente, die ein vergleichbares Gewicht haben wie eine BFS. Sie ist weder lediglich eine technische Übung noch eine formale Anforderung. Sie bildet die Grundlage, auf der Kapitalentscheidungen getroffen werden.

Institutionelle Investoren, Entwicklungsbanken und strategische Partner nutzen die BFS, um nicht nur die technische Machbarkeit, sondern auch die wirtschaftliche Robustheit unter realen Bedingungen zu bewerten. Ohne sie bleibt Finanzierung weitgehend theoretisch. Mit ihr kann Kapital aktiv werden.

Da die finale BFS nun für Ende April erwartet wird, nähert sich der Markt einem kurzfristigen Werttreiber, der die Wahrnehmung hinsichtlich Finanzierung und Umsetzung maßgeblich beeinflussen könnte.

Laut DTEC, dem für die Studie verantwortlichen Engineering-Partner, zeigt das Projekt bereits einen „sehr positiven Trend“ in Richtung Realisierung. Auch wenn eine solche Formulierung zurückhaltend wirkt, deutet sie im Kontext von Machbarkeitsstudien häufig auf solide zugrunde liegende Parameter hin.

Noch aufschlussreicher ist jedoch das Tempo, mit dem dieser Meilenstein erreicht wird. Das Management selbst hat betont, dass es in dieser Branche selten ist, eine BFS in diesem Zeitrahmen abzuschließen, da Komplexität, Abstimmungsprozesse und Genehmigungsverfahren üblicherweise zu Verzögerungen führen.

In diesem Kontext ist Geschwindigkeit kein Zufall. Sie spiegelt die Stärke und die Abstimmung der zugrunde liegenden Projektfundamentaldaten wider. Gleichzeitig deutet sie auf einen Übergang vom reinen Lieferanten hin zu einem integrierten System hin, was darauf schließen lässt, dass die Projektparameter (von der Rohstoffqualität über technische Annahmen bis hin zu logistischen Faktoren) so zusammenwirken, dass beschleunigter Fortschritt möglich wird.

In einer Branche, in der sich Zeitpläne eher verlängern als verkürzen, verdient dies besondere Aufmerksamkeit.

Finanzierung in Bewegung

Noch aufschlussreicher als die BFS selbst ist das, was parallel dazu geschieht. Während die Studie noch finalisiert wird, befindet sich Homerun bereits in laufenden Gesprächen mit potenziellen Finanzierungspartnern. Dieses gleichzeitige Voranschreiten verändert die übliche Abfolge der Projektentwicklung in bedeutsamer Weise.

In den meisten Fällen folgt die Finanzierung erst auf die Machbarkeit. Die BFS wird abgeschlossen, geprüft und erst dann Kapitalgebern als Grundlage für Verhandlungen vorgelegt.

Hier scheint sich diese Abfolge zu überlappen. Das Kapital wartet nicht auf das endgültige Dokument. Es positioniert sich bereits im Vorfeld. Dieses Verhalten kann wichtige Implikationen haben. Es könnte auf ein Maß an institutionellem Vertrauen in das Projekt hindeuten, das der formalen Validierung vorausgeht. Ebenso könnte es darauf schließen lassen, dass der Übergang in strukturierte Finanzierungsgespräche nach Vorlage der BFS mit geringerer Reibung und innerhalb eines verkürzten Zeitrahmens erfolgen könnte.

Falls dies eintritt, könnte sich die Lücke zwischen Machbarkeit und Finanzierung (oft eine der längsten und unsichersten Phasen der Projektentwicklung) deutlich verringern.

Der globale Solarmarkt soll von 286 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 523 Mrd. USD im Jahr 2035 wachsen, was den langfristigen kommerziellen Wachstumspfad hinter den fortgesetzten Investitionen entlang der gesamten solaren Wertschöpfungskette unterstreicht. Für Homerun liefert dieses breitere Marktwachstum einen wichtigen Kontext für die strategische Relevanz, ein bankfähiges, antimonfreies Solarglasprojekt in Brasilien voranzutreiben – zu einem Zeitpunkt, an dem Solarenergie weltweit zunehmend in den industriellen Maßstab hineinwächst. Da Solarenergie zu einem größeren und strukturell bedeutenderen Bestandteil des globalen Energiemixes wird, dürfte die Nachfrage nicht nur nach Erzeugungskapazität selbst steigen, sondern auch nach den vorgelagerten Materialien, Produktionsinputs und Verarbeitungskapazitäten, die für diese Expansion erforderlich sind, einschließlich hochreiner Silica und Solarglas. (Quelle: Precedence Research, Januar 2026)

Das brasilianische Listing

Parallel zum technischen und finanziellen Fortschritt entsteht eine dritte Entwicklung, die auf den ersten Blick eher administrativer als strategischer Natur erscheinen mag: Die Einrichtung eines Sponsored-Brazilian-Depositary-Receipt-Programms an der Börse B3.

Tatsächlich verdient dieser Schritt nähere Aufmerksamkeit. Brasilien ist nicht nur der Rechtsraum, in dem sich Homeruns Projekt befindet. Es ist zugleich ein Kapitalmarktumfeld, das von nationalen Entwicklungsprioritäten, institutionellen Mandaten und einem wachsenden Investitionsfokus auf Infrastruktur der Energiewende geprägt ist.

Indem Homerun den Handel seiner Aktien in brasilianischen Reais vor Ort ermöglicht, schafft das Unternehmen weit mehr als nur zusätzliche Sichtbarkeit. Es beseitigt strukturelle Hürden, die die Beteiligung inländischer Investoren in der Vergangenheit eingeschränkt haben. Pensionsfonds, Family Offices und institutionelle Kapitalallokatoren in Brasilien sehen sich beim Investment in ausländisch gelistete Wertpapiere häufig mit regulatorischen, operativen oder mandatsspezifischen Einschränkungen konfrontiert. Ein lokal handelbares Instrument adressiert genau diese Reibungspunkte.

Auf diese Weise bringt Homerun seine Kapitalstruktur mit seiner geografischen Präsenz in Einklang. Das Unternehmen positioniert sich damit faktisch nicht als externer Entwickler, der in Brasilien tätig ist, sondern als Teilnehmer an der industriellen Agenda und der Energiewende des Landes.

Eine oft unterschätzte Dynamik

Über den verbesserten Zugang zu Kapital hinaus bringt die BDR-Struktur eine weniger sichtbare, potenziell jedoch bedeutsame Marktdynamik mit sich. Jeder ausgegebene BDR muss durch eine zugrunde liegende Stammaktie gedeckt sein, die in Verwahrung gehalten wird. Steigt die Nachfrage nach BDRs, muss die Depotbank entsprechende Homerun-Aktien an der TSX Venture Exchange in Kanada beschaffen und sperren, wodurch auf den in Kanada gelisteten Free Float des Unternehmens zurückgegriffen wird.

Dadurch entsteht ein doppelter Effekt. Einerseits verbreitert sich die Nachfrage, da eine neue Investorengruppe Zugang erhält. Andererseits kann sich der frei handelbare Streubesitz verengen, da Aktien faktisch aus dem Umlauf genommen werden, um das BDR-Programm zu unterlegen.

In größeren und hochliquiden Märkten mag ein solcher Mechanismus nur begrenzte Auswirkungen haben. Im Kontext eines Small-Cap-Unternehmens können Veränderungen in der Free-Float-Dynamik jedoch das Handelsverhalten, die Liquidität und die Preisbildung beeinflussen. Es handelt sich um eine strukturelle Nuance, die oft unbeachtet bleibt. Folgenlos ist sie jedoch keineswegs.

Eine vereinfachte vergleichende Übersicht ausgewählter Solarglas- und Advanced-Materials-Unternehmen, die zentrale strategische Differenzierungsmerkmale wie Silica-Eigentum, antimonfreie Positionierung und vertikale Integration hervorhebt. Innerhalb dieser Peer-Gruppe sticht Homerun durch die Kombination aus Standort in Brasilien, Besitz hochreiner Silica-Ressourcen, einer antimonfreien Solarglasstrategie und einem vertikal integrierten Geschäftsmodell hervor und positioniert sich damit anders als größere etablierte Wettbewerber, die in der Regel auf traditionellere Lieferstrukturen angewiesen sind.

Positionierung innerhalb einer globalen Industrie

Um die Bedeutung dieser Entwicklungen vollständig einordnen zu können, ist es erforderlich, Homerun in den breiteren globalen Solarglasmarkt einzuordnen.

Solarglas ist kein Randprodukt der Energiewende. Es handelt sich um einen zentralen Bestandteil, der eine strukturelle und funktionale Schicht in Photovoltaikmodulen bildet. Mit der zunehmenden Industrialisierung des globalen Solarausbaus steigt entsprechend auch die Nachfrage nach hochwertigem Glas.

Der Markt wird heute von einer begrenzten Anzahl großskaliger Produzenten dominiert, darunter Xinyi Solar und Flat Glass Group in China sowie etablierte multinationale Unternehmen wie Saint-Gobain und AGC. Diese Unternehmen operieren in erheblichem Maßstab und profitieren von etablierten Lieferketten. Gleichzeitig repräsentieren sie jedoch ein eher traditionelles industrielles Modell, das häufig durch zentralisierte Produktion, Abhängigkeit von externen Rohstoffen und zunehmende regulatorische sowie ökologische Anforderungen geprägt ist.

Die Marktstrategie von Homerun weicht hiervon deutlich ab. Anstatt primär über Skalierung zu konkurrieren, setzt das Unternehmen auf Integration und Spezialisierung. Die Kontrolle über hochreine, eisenarme Silica (ein zentraler Input für antimonfreies Solarglas) bietet ein Maß an Versorgungssicherheit, das vielen Produzenten fehlt. In einem Markt, in dem die Rohstoffqualität die Produktleistung maßgeblich beeinflusst, ist dies ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil.

Der Fokus auf antimonfreie Produktion stellt einen weiteren Differenzierungsfaktor dar. Mit zunehmender Verschärfung von Umweltstandards und wachsender Sensibilität gegenüber toxischen Inhaltsstoffen könnten alternative Produktionsansätze sowohl regulatorisch als auch kommerziell an Bedeutung gewinnen.

Geografisch positioniert sich Homerun in einer Region, die im Bereich der Solarglasproduktion bislang unterrepräsentiert ist. Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Lateinamerika, kombiniert mit logistischen Vorteilen, schafft ein Umfeld, in dem lokale Produktion sowohl wirtschaftliche als auch strategische Vorteile bieten kann.

Schließlich deutet die breiter angelegte Plattformstrategie (die über Solarglas hinaus auch fortgeschrittene Materialien wie Fused Silica sowie laserbasierte Silica-Aufbereitung, Energiespeicherung und KI-gestützte Energiesysteme umfasst) auf eine Ambition hin, die weit über ein einzelnes Produkt hinausgeht. Sie signalisiert eine Entwicklung vom reinen Rohstofflieferanten hin zu einer vertikal integrierten Plattform, die Materialien, Verarbeitung und Energieanwendungen miteinander verbindet.

Timing ist entscheidend

Die Konvergenz dieser Entwicklungen vollzieht sich vor dem Hintergrund sich beschleunigender globaler Trends. Der Ausbau der Solarenergie setzt sich weiterhin in großem Maßstab fort. Gleichzeitig erhöht der Aufstieg KI-getriebener Infrastrukturen den Strombedarf und setzt Erzeugungs- und Speichersysteme zusätzlich unter Druck. Herausforderungen bei der Netzstabilität treten immer deutlicher hervor und erhöhen damit die Bedeutung integrierter Energielösungen.

In all diesen Bereichen kommt Materialien eine zentrale Rolle zu. Hochwertige Silica, fortschrittliches Glas, Fused Silica, laserbasierte Aufbereitung von Silica und effiziente Energiesysteme werden zunehmend zu miteinander verknüpften Bestandteilen eines breiteren industriellen und energetischen Wandels.

Homerun positioniert sich an der Schnittstelle dieser Kräfte. Und das geschieht in einem Moment, in dem Kapital, politische Rahmenbedingungen und Nachfrage zunehmend aufeinander abgestimmt erscheinen.

Die globale Solarindustrie ist in eine neue Phase exponentieller Größenordnung eingetreten. SolarPower Europe zeigt, dass es nahezu 70 Jahre dauerte, um die erste 1 TW installierter Solarkapazität aufzubauen, während das zweite Terawatt in nur 2 Jahren hinzugefügt wurde, wodurch die weltweite Gesamtkapazität im Jahr 2024 auf 2,2 TW anstieg. Diese Beschleunigung ist nicht nur ein Meilenstein für den Energiesektor – sie ist auch ein starkes Signal für die vorgelagerten Materialmärkte. Für Homerun ist die Aussage klar: Mit der Beschleunigung des Solarausbaus wird die strategische Bedeutung der Sicherung hochreiner Silica und des Aufbaus nachgelagerter Solarglas-Kapazitäten immer größer. (Quelle: SolarPower Europe, Mai 2025)

SolarPower Europe prognostiziert, dass sich der globale Solarmarkt bis 2030 auf nahezu 1.000 GW Neuinstallationen pro Jahr zubewegen könnte, was auf eine Energiewende hindeutet, die nicht mehr in inkrementellem Wachstum, sondern in industrieller Skalierung gemessen wird. Ein solcher Entwicklungspfad hat erhebliche Implikationen für Unternehmen, die auf der vorgelagerten Seite der Solarfertigung positioniert sind. Für Homerun stärkt dies die strategische Logik, eine vertikal integrierte Position aufzubauen, die Silica, Solarglas und fortgeschrittene Materialien umfasst: Bereiche, die allesamt profitieren dürften, wenn sich die Welt in Richtung Solarausbau im Terawatt-Maßstab bewegt. (Quelle: SolarPower Europe, Mai 2025)

Von der Vision zur Realität

Über einen Großteil seiner bisherigen Entwicklungsphase hinweg konnte Homerun durch die Linse betrachtet werden, die viele Unternehmen in frühen Stadien prägt: Potenzial. Diese Einordnung könnte sich nun verändern.

Mit einer technischen Validierung, die sich dem Abschluss nähert, bereits laufenden Finanzierungsgesprächen und einem erweiterten Zugang zu den Kapitalmärkten in Brasilien scheint das Unternehmen in eine neue Phase einzutreten. Eine Phase, in der sich der Fokus von der Frage, was gebaut werden könnte, hin zu der Frage verschiebt, wie schnell es realisiert werden kann.

Der Markt reagiert in solchen Momenten häufig anders. Bewertungsmaßstäbe verändern sich. Risikowahrnehmungen verschieben sich. Die Aufmerksamkeit verlagert sich vom explorativen Upside hin zur Umsetzungsfähigkeit.

Fazit

Letztlich liegt die Bedeutung des aktuellen Moments nicht in einer einzelnen Ankündigung. Sie liegt im Zusammenspiel mehrerer Elemente, die sich zunehmend gegenseitig verstärken:

Eine Rohstoffbasis.

Eine industrielle Anwendung.

Ein Finanzierungspfad.

Eine Kapitalmarktstrategie.

Jedes dieser Elemente besitzt für sich genommen einen eigenen Wert. Zusammengenommen beginnen sie, ein umfassenderes und stärker integriertes System zu formen.

Und innerhalb dieses Systems wird Skalierung überhaupt erst möglich.

In einer Zeit, in der Energie­sicherheitsfragen, geopolitische Spannungen und steigende Preise für fossile Energieträger die strategische Bedeutung der Solarenergie erneut unterstreichen, könnte diese Konvergenz besonders gut getimt und zunehmend folgenreich sein.

Was zählt, ist nicht nur der Rohstoff.

Es ist nicht einmal nur das Projekt.

Es ist das System, das man darum herum aufbaut.

Und Homerun ist nun dabei, genau dieses System aufzubauen: Schritt für Schritt, Markt für Markt und Fortschritt für Fortschritt – mit wachsender strategischer Klarheit.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 75.551.618

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,86 CAD (01.04.2026)

Marktkapitalisierung: 65 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,52 EUR (01.04.2026)

Marktkapitalisierung: 39 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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