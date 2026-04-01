DHL Group: Bekanntgabe nach EU-Verordnung – Alle Details auf einen Blick
Der Konzern setzt sein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm konsequent fort und spannt dabei einen klar definierten Rahmen für Volumen, Preise und künftige Verwendung der eigenen Aktien.
Foto: Jens Schlüter - Deutsche Post DHL
- Vorstand startete das Aktienrückkaufprogramm Feb. 2022 (anfangs bis zu 50 Mio. Aktien / €2 Mrd.), zuletzt am 18.02.2025 erweitert auf bis zu 210 Mio. Aktien und bis zu €6 Mrd., Laufzeit bis spätestens Dez. 2026.
- Verwendungszwecke der zurückgekauften Aktien: Einziehung, Bedienung langfristiger Vergütungs‑/Mitarbeiterbeteiligungsprogramme oder Erfüllung möglicher Verpflichtungen aus künftigen Wandelanleihen.
- 9. Tranche (gestartet 01.12.2025) erwarb ca. 5,42 Mio. Aktien für rund €250 Mio.; diese Tranche endet am 01.04.2026.
- Gesamt seit April 2022: ca. 121,28 Mio. erworbene Aktien im Gesamtvolumen von etwa €4,75 Mrd.
- Neue Tranche beschlossen (auf Basis der HV‑Ermächtigung vom 02.05.2025): bis zu 20 Mio. Aktien / bis zu €600 Mio. im Zeitraum 02.04.2026 bis spätestens 31.08.2026; Erwerbspreis darf +10 % / −20 % gegenüber dem definierten Durchschnittskurs abweichen (Durchschnitt = nicht volumengewichteter Mittelwert der Xetra‑Schlusskurse der letzten 5 Handelstage; Stichtag = Erwerbstag bzw. Verpflichtungstag).
- Ausführungsregeln: Käufe zu Marktpreisen, nicht über letztem unabhängigen Abschluss/höchstem unabhängigem Angebot; nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens (Basis: letzte 20 Handelstage); Durchführung durch beauftragten Finanzdienstleister gemäß MAR und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei DHL Group ist am 30.04.2026.
Der Kurs von DHL Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,33EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,45 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 46,38EUR das entspricht einem Plus von +0,12 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 23.268,50PKT (+1,10 %).
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