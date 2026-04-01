Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF

Im wallstreetONLINE-Forum zu BASF ist das Sentiment gemischt: Langfristig positive Signale durch China-Verbundstandorte und erneuerbare Energie; Profitabilität voraussichtlich erst 2028–2030. Kurzfristig vorsichtig bis skeptisch wegen Investitionsbedarf, Rohstoffabhängigkeit und Überkapazitäten. Kostenrückgang bei Batteriespeichern wird als Chance gesehen, bleibt aber Unsicherheit.