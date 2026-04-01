Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 01.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Rheinmetall
Tagesperformance: +9,47 %
Tagesperformance: +9,47 %
Platz 1
Performance 1M: -15,08 %
Performance 1M: -15,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetonline-Forum zeigt sich derzeit überwiegend konstruktives Anleger-Sentiment. Goldman Sachs setzt Rheinmetall auf die Conviction List; der Tradegate-Kurs bewegt sich in Richtung 1.500 Euro. Befürworter nennen starke Aufträge und ein kerngesundes Modell; Rücksetzer gelten als Einstiegschance. Risiken: geopolitische Unsicherheiten und kurze Korrekturen. 14 Tage: tendenziell aufwärts; konkrete Prozentwerte fehlen.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 2
Performance 1M: -10,17 %
Performance 1M: -10,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetonline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Kurzfristig pendelt der Kurs um 139–148 EUR (Beitrag 11: 139; 8: 143; 7: 148). Positive Signale: potenzielle Aktienrückkäufe (Beitrag 5). Negativ: Volatilität und Skepsis, dass SE nicht mehr der Renner ist (Beitrag 12); Analysten skeptisch (Beitrag 10: Bernstein KZ 150). Prognose: ca. 200 EUR bis Jahresende bei Normalisierung (Beitrag 8).
Continental
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 3
Performance 1M: -16,55 %
Performance 1M: -16,55 %
Scout24
Tagesperformance: -3,39 %
Tagesperformance: -3,39 %
Platz 4
Performance 1M: -5,90 %
Performance 1M: -5,90 %
BASF
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 5
Performance 1M: +10,11 %
Performance 1M: +10,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum zu BASF ist das Sentiment gemischt: Langfristig positive Signale durch China-Verbundstandorte und erneuerbare Energie; Profitabilität voraussichtlich erst 2028–2030. Kurzfristig vorsichtig bis skeptisch wegen Investitionsbedarf, Rohstoffabhängigkeit und Überkapazitäten. Kostenrückgang bei Batteriespeichern wird als Chance gesehen, bleibt aber Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Commerzbank
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 6
Performance 1M: -7,58 %
Performance 1M: -7,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
das wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zur Commerzbank: Kurs heute oft im Minus, DAX im Plus. Einige betonen solide Kernkapitalquoten und kein akutes Pleite-Risiko; andere warnen vor Privatkredit-Risiken im Bankensektor. Optimismus: Kursziel um 52 €, downside 3–9 €. 14-Tage-Entwicklung uneinheitlich; klare Richtung fehlt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,53 %
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 7
Performance 1M: -13,45 %
Performance 1M: -13,45 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 8
Performance 1M: -8,46 %
Performance 1M: -8,46 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 9
Performance 1M: -13,02 %
Performance 1M: -13,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank gemischt: Unterbewertung wird von mehreren Beiträgen betont, teils im Vergleich zur CoBa; Kursrückkäufe werden als positive Signale gesehen. Andere warnen vor einer seit Februar andauernden Schwäche und Macro-/Zinsrisiken. Einige rechnen mit Erholung bei 18–20 EUR und diskutieren Long-Einstiege. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht mit Prozentsatz angegeben.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 10
Performance 1M: -12,36 %
Performance 1M: -12,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
Laut wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu MTU Aero Engines. Kurzfristig drücken Iran-Konflikt/Trump-Entscheidungen und Leerverkäufe auf die Kurse; Ölpreis-/Nachfrage-Sorgen belasten. Zugleich wird fundamentale Unterbewertung und Potenzial einer Rally bei politischer Entspannung diskutiert. Mittelfristig dominieren Bearish-Szenarien. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Vonovia
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 11
Performance 1M: -22,81 %
Performance 1M: -22,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zu Vonovia ist die Stimmung gemischt. Technisch gibt es ein offenes Gap um 24,00–24,50 €, das angeblich geschlossen wird; MACD wird als Kaufsignal genannt. Letzte 14 Tage: Kurs im Bereich 24–30 €. Bund-Future-Einfluss wird diskutiert. Fundament bleibt Kern-Geschäft Wohnvermietung; Gewerbe-Flächen klein. Aufwärtsziele >30 € (bis 37 €) teils spekulativ; Risiken durch Zins- und Makroentwicklungen bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Vonovia eingestellt.
Airbus
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 12
Performance 1M: -9,67 %
Performance 1M: -9,67 %
Siemens
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 13
Performance 1M: -12,66 %
Performance 1M: -12,66 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 41,70%
|PUT: 58,30%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -16,59 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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