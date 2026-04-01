Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 01.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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HENSOLDT
Tagesperformance: +9,42 %
Tagesperformance: +9,42 %
Platz 1
Performance 1M: -1,04 %
Performance 1M: -1,04 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu HENSOLDT. Kurzfristiger Widerstand um 84,75–85,35 EUR; Überschreiten könnte Aufwärtswende signalisieren; Ziel 90 EUR wird diskutiert. BoA: Ziel 88 EUR, Kaufempfehlung. Risiken: dünnes Handelsvolumen, Stop-Loss-Falle; einige sehen Chance auf Allzeithoch, andere Unsicherheit. In 14 Tagen volatile Bewegung, kein klares Trendbild.
Nagarro
Tagesperformance: -4,58 %
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 2
Performance 1M: -12,93 %
Performance 1M: -12,93 %
Evotec
Tagesperformance: +3,91 %
Tagesperformance: +3,91 %
Platz 3
Performance 1M: -25,23 %
Performance 1M: -25,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
WallstreetONLINE-Forum: Evotec-Sentiment bleibt gemischt, Fokus liegt auf der Horizon-Umstrukturierung, Effizienzsteigerung und potenziellen M&A. MAK Capital und Triton treiben Governance- und Strategie-Changes; MAKs Aktivismus ist sichtbar (Käufe, 13D). Abspaltungs-/Just-Bio-IPO-Ideen werden diskutiert, deren Sinnhaftigkeit umstritten bleibt. 14-Tage-Kursveränderung wird in den Beiträgen nicht explizit beziffert.
ATOSS Software
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 4
Performance 1M: -9,27 %
Performance 1M: -9,27 %
Nordex
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 5
Performance 1M: +9,34 %
Performance 1M: +9,34 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,41 %
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 6
Performance 1M: -13,45 %
Performance 1M: -13,45 %
Ottobock
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 7
Performance 1M: -7,15 %
Performance 1M: -7,15 %
Jenoptik
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 8
Performance 1M: +4,26 %
Performance 1M: +4,26 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik
wallstreetONLINE-Forum: Sentiment zu Jenoptik überwiegend moderat positiv; Dividende erhöht auf 0,40 EUR (2 Cent mehr als Vorjahr) stärkt Bewertungs- und Dividendenaspekte. 2026-Ziele: Umsatz im einstelligen Prozentbereich, EBITDA 19–21%, Kernmärkte wachsen; neuer CEO Dominic Dorfner (Semikron Danfoss) bis Oktober stärkt Fundamentaldaten. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 9
Performance 1M: +52,03 %
Performance 1M: +52,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Gemischtes Anleger-Sentiment zu SMA Solar Technology im wallstreetONLINE-Forum: Chart-Optimismus (Widerstand, möglicher Short-Squeeze) vs fundamentale Risiken (Umsatzrückgang, Verlust je Aktie 5,22 €, Eigenkapital ~28% (ca. 12% ohne Immaterielle), Nettoliquidität ca. 176 Mio). Analysten optimistisch: ODDO BHF 43 €, Metzler Buy 52 €. Fokus auf Large Scale & Project Solutions; HBS weniger bedeutsam. 14-Tage-Kursentwicklung unklar.
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