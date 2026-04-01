Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 01.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +9,24 %
Platz 1
Performance 1M: -15,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetonline-Forum zeigt sich derzeit überwiegend konstruktives Anleger-Sentiment. Goldman Sachs setzt Rheinmetall auf die Conviction List; der Tradegate-Kurs bewegt sich in Richtung 1.500 Euro. Befürworter nennen starke Aufträge und ein kerngesundes Modell; Rücksetzer gelten als Einstiegschance. Risiken: geopolitische Unsicherheiten und kurze Korrekturen. 14 Tage: tendenziell aufwärts; konkrete Prozentwerte fehlen.
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 2
Performance 1M: -10,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetonline-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Siemens Energy. Kurzfristig pendelt der Kurs um 139–148 EUR (Beitrag 11: 139; 8: 143; 7: 148). Positive Signale: potenzielle Aktienrückkäufe (Beitrag 5). Negativ: Volatilität und Skepsis, dass SE nicht mehr der Renner ist (Beitrag 12); Analysten skeptisch (Beitrag 10: Bernstein KZ 150). Prognose: ca. 200 EUR bis Jahresende bei Normalisierung (Beitrag 8).
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 3
Performance 1M: -16,67 %
SAFRAN
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 4
Performance 1M: -17,93 %
ASML Holding
Tagesperformance: +3,48 %
Platz 5
Performance 1M: -5,39 %
BASF
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 6
Performance 1M: +10,11 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu BASF
Im wallstreetONLINE-Forum zu BASF ist das Sentiment gemischt: Langfristig positive Signale durch China-Verbundstandorte und erneuerbare Energie; Profitabilität voraussichtlich erst 2028–2030. Kurzfristig vorsichtig bis skeptisch wegen Investitionsbedarf, Rohstoffabhängigkeit und Überkapazitäten. Kostenrückgang bei Batteriespeichern wird als Chance gesehen, bleibt aber Unsicherheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BASF eingestellt.
Enel
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 7
Performance 1M: -8,26 %
ENI
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 8
Performance 1M: +21,68 %
ING Group
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 9
Performance 1M: -6,86 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 10
Performance 1M: -12,73 %
Banco Santander
Tagesperformance: +2,47 %
Platz 11
Performance 1M: -8,31 %
DHL Group
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 12
Performance 1M: -8,46 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 13
Performance 1M: -13,45 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 14
Performance 1M: -11,40 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 15
Performance 1M: -13,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank gemischt: Unterbewertung wird von mehreren Beiträgen betont, teils im Vergleich zur CoBa; Kursrückkäufe werden als positive Signale gesehen. Andere warnen vor einer seit Februar andauernden Schwäche und Macro-/Zinsrisiken. Einige rechnen mit Erholung bei 18–20 EUR und diskutieren Long-Einstiege. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht mit Prozentsatz angegeben.
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 16
Performance 1M: -14,49 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 17
Performance 1M: -8,47 %
Siemens
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 18
Performance 1M: -12,66 %
Airbus
Tagesperformance: +2,03 %
Platz 19
Performance 1M: -9,67 %
