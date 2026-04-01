S&P 500: Nach Trump-Post: Drehen die Märkte nachhaltig?

Laut dem Stock Trader’s Almanac ist der April historisch gesehen der zweitbeste Monat für den S&P 500 und liegt nur hinter dem November zurück. Der Index verzeichnet im April durchschnittliche Gewinne von 1,4 Prozent und übertrifft damit den Nasdaq Composite.

Grünes Licht oder rote Laterne? Der S&P 500 ist im März um mehr als 5 Prozent gefallen und steuert damit auf den stärksten monatlichen Rückgang seit 2025 zu. Der April war in der Vergangenheit jedoch ein starker Monat.

Ein starker April könnte für Erleichterung sorgen. Anleger mussten im letzten Monat herbe Verluste einstecken. Der Beginn des Krieges zwischen den USA und dem Iran, steigende Ölpreise und anhaltende Inflationsängste belasten die Aktienmärkte.

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"Ich denke, der Markt wird in den nächsten Monaten einige Zeit brauchen, um herauszufinden, was der Iran, die USA und Israel tun werden und was der Rest der Welt in Bezug auf die Straße von Hormus unternehmen wird“, meint Jeffrey Hirsch, Chefredakteur des Stock Trader’s Almanac, gegenüber CNBC.

Auch im Vorfeld der US-amerikanischen Midterm-Wahlen könnten Aktien unter Druck geraten. Der S&P 500 verlor in den Jahren der Zwischenwahlen seit 1950 im April durchschnittlich 0,3 Prozent. Zwischenwahlen führen üblicherweise zu Volatilität am Aktienmarkt, bedingt durch mögliche wirtschaftspolitische Änderungen.

"Ich erwarte zwar gegen Ende des Jahres höhere Höchststände, aber ich denke, wir könnten erst einmal eine Weile auf der Stelle treten, bis sich einige dieser makroökonomischen Ereignisse und wirtschaftlichen Probleme geklärt haben", sagt Hirsch.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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