Wird es im April besser
Microsoft: Schlechtestes erstes Quartal seit der Finanzkrise 2008 – was tun?
Ein Kurssturz wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Doch hinter den Kulissen baut Microsoft an der nächsten Wachstumswelle. Wird der April mit den Quartalszahlen zum Wendepunkt?
- Aktie fiel rund 23 Prozent im ersten Quartal 2026
- Investitionen 146 Mrd USD, Ausgaben steigen 66 Prozent
- Quartalszahlen 28. April als möglicher Wendepunkt
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Aktie von Microsoft Corporation hat Anleger zum Jahresstart 2026 kalt erwischt. Rund 23 Prozent verlor das Papier im ersten Quartal – ein Einbruch, wie ihn Investoren zuletzt während der Finanzkrise 2008 gesehen haben.
Dabei wirkt das operative Geschäft auf den ersten Blick stabil: Umsatz und Gewinn wachsen weiter zweistellig. Doch an der Börse zählt derzeit etwas anderes – Vertrauen in die Zukunft der milliardenschweren KI-Offensive.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 369,4USD auf Nasdaq (02. April 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.