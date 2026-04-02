Microsoft: Schlechtestes erstes Quartal seit der Finanzkrise 2008 – was tun?

Milliarden-Investitionen sorgen für Nervosität

Der Hauptgrund für den Abverkauf liegt in den massiv steigenden Investitionen. Microsoft plant im laufenden Geschäftsjahr Ausgaben von rund 146 Milliarden US-Dollar – ein Plus von etwa 66 Prozent.

Diese Summen fließen vor allem in Rechenzentren, Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz. Die Strategie ist klar: Wer die KI-Plattform kontrolliert, kontrolliert den nächsten Technologieschub.

Doch genau hier liegt das Problem. Investoren fragen sich zunehmend, wann sich diese gigantischen Investitionen tatsächlich auszahlen. Bislang nutzen nur wenige Unternehmenskunden kostenpflichtige KI-Add-ons wie Copilot in vollem Umfang.

Cloud und KI bleiben die Wachstumssäulen

Trotz aller Zweifel bleibt Microsoft strategisch hervorragend positioniert. Besonders die Cloud-Sparte rund um Azure wächst weiterhin dynamisch und zählt zu den wichtigsten Gewinnbringern des Konzerns.

Parallel dazu baut Microsoft seine KI-Integration konsequent aus. In Produkten wie Microsoft 365, Teams und Azure wird KI zunehmend zum Standard. Die Partnerschaft mit OpenAI spielt dabei eine zentrale Rolle.

Asien-Offensive als unterschätzter Treiber

Während die Börse kurzfristig nervös reagiert, setzt Microsoft langfristig auf Expansion. Besonders in Asien investiert der Konzern aggressiv. Allein in Singapur fließen bis 2029 rund 5,5 Milliarden US-Dollar in Cloud- und KI-Infrastruktur. Parallel werden Bildungsprogramme aufgebaut, um frühzeitig Nutzer an das Microsoft-Ökosystem zu binden.

Dieses Muster zieht sich durch die gesamte Region: Auch in Thailand, Indonesien, Malaysia und Indien baut Microsoft seine Präsenz massiv aus. Die Strategie dahinter ist einfach: Wer heute die Infrastruktur liefert, sichert sich morgen die Kunden.

Technische Rückschläge belasten

Neben den strategischen Fragen kamen zuletzt auch operative Probleme hinzu. Ein fehlerhaftes Windows-Update sorgte zeitweise für Störungen bei zentralen Anwendungen wie Teams und OneDrive. Solche Vorfälle treffen einen Konzern wie Microsoft besonders hart, da Zuverlässigkeit ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist.

Bewertung auf attraktivem Niveau

Trotz aller Unsicherheiten hat der Kursrückgang auch eine positive Seite: Die Bewertung ist auf den niedrigsten Stand seit Jahren gefallen. Fundamental steht Microsoft weiterhin stark da. Das Unternehmen profitiert von stabilen Einnahmen aus dem Softwaregeschäft, wachsender Cloud-Nachfrage und langfristigen KI-Potenzialen.

Viele Analysten sehen daher im aktuellen Rücksetzer eher eine Kaufchance als ein strukturelles Problem. Laut TipRanks haben 37 Experten die Aktie auf dem Radar. Davon raten 34 die Aktie zu "Kaufen" und drei plädieren für "Halten". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 582,17 US-Dollar, was ein Potenzial von über 50 Prozent aktuell bedeutet.

April wird zum Schicksalsmonat

Besonders wichtig dürfte der 28. April werden. Dann veröffentlicht Microsoft neue Quartalszahlen – und liefert erstmals konkrete Daten zur Nutzung von KI-Produkten und zum Wachstum von Azure.

Die Erwartungen sind hoch. Sollte das Unternehmen hier überzeugen, könnte dies der Startschuss für eine Erholung sein. Enttäuscht Microsoft jedoch erneut, droht weiterer Druck auf die Aktie.

Mein Tipp: Riskofreudige Anleger greifen sofort zu

Microsoft steht an einem entscheidenden Punkt. Kurzfristig belasten hohe Investitionen, technische Probleme und steigender Wettbewerb die Aktie. Langfristig jedoch bleibt das Bild intakt: Cloud, KI und globale Expansion bieten enormes Potenzial.

Für Anleger bedeutet das: Die aktuelle Schwächephase könnte sich als seltene Einstiegsgelegenheit erweisen, vorausgesetzt Microsoft liefert im April die erhofften Signale einer Trendwende. Wer sich jetzt noch nich traut, der wartet bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen am 28. April und trifft danach eine Investmententscheidung.