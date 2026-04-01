Dermapharm Holding Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 01.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Dermapharm Holding Aktie. Mit einer Performance von +9,99 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dermapharm Holding Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,98€, mit einem Plus von +9,99 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Dermapharm Holding SE ist ein führender Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln und Naturheilmitteln mit starker Präsenz in Europa. Das Portfolio umfasst Dermatologie, Allergologie und Vitamine. Hauptkonkurrenten sind Stada, Hexal und Ratiopharm. Dermapharm überzeugt durch Innovationskraft und schnelle Markteinführung neuer Produkte.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Dermapharm Holding Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dermapharm Holding Aktie damit um +11,14 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,28 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Dermapharm Holding einen Anstieg von +16,94 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,72 % geändert.

Dermapharm Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,14 % 1 Monat +16,28 % 3 Monate +16,94 % 1 Jahr +26,80 %

Informationen zur Dermapharm Holding Aktie

Es gibt 54 Mio. Dermapharm Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,47 Mrd.EUR € wert.

Dermapharm Holding (DMP) hat die detaillierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht und damit die vorläufigen Zahlen bestätigt. Die Umsätze sanken im Jahresvergleich um 1,3 % auf 1,17 Mrd. EUR, da das gute organische Wachstum im Bereich der Markenpharmazeutika durch die geplante Abwicklung von Produkten mit niedrigen Margen im Parallelimportgeschäft mehr als ausgeglichen wurde.

So schlagen sich die Wettbewerber von Dermapharm Holding

Bayer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,19 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,93 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,81 %. Roche Holding legt um +0,49 % zu

Dermapharm Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dermapharm Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dermapharm Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.