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    Billionenschwerer Markt

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    Wie stark sind deutsche Institute durch Private Credit belastet?

    Kurseinbrüche von bis zu 42 Prozent bei Branchenriesen wie Blue Owl und KKR alarmieren die Finanzwelt. Werden auch deutsche Traditionshäuser in die schleichende Private-Credit-Krise gezogen?

    Für Sie zusammengefasst
    Billionenschwerer Markt - Wie stark sind deutsche Institute durch Private Credit belastet?
    Foto: Boris Roessler/dpa

    Die Kursentwicklung erinnert an die dunklen Tage der Finanzkrise 2008: Seit Beginn des Jahres 2026 befinden sich die Aktienkurse der Giganten des Private-Credit-Sektors im freien Fall. Schwergewichte wie Blue Owl Capital, KKR und Ares Management haben zwischen 29 Prozent und 42 Prozent an Börsenwert eingebüßt. Was jahrelang als die "eierlegende Wollmilchsau" der Assetklassen galt – hohe Renditen bei vermeintlich geringem Risiko –, befindet sich nun inmitten einer heftigen Belastungsprobe. Der Sektor, der inzwischen auf ein Volumen von rund 1,8 Billionen US-Dollar angewachsen ist, zeigt deutliche Züge einer Krise.

    Private Credit, also die direkte Kreditvergabe durch Nicht-Banken an Unternehmen, boomte nach 2008, weil klassische Banken sich aus riskanteren Geschäften zurückzogen. Innerhalb von weniger als zwei Jahrzehnten versiebenfachte sich der Sektor. Doch die Stärke des Sektors – seine Diskretion und die fehlende tägliche Marktbewertung – wird nun zu seinem größten Verhängnis. "Angesichts der beachtlichen Größe des Marktes und der inhärenten Intransparenz birgt das Geschäft Risiken für die Finanzmärkte", warnt die DZ Bank in ihrem aktuellen Geschäftsbericht. Die Frankfurter Genossenschaftsbank skizziert ein düsteres Szenario: Im Falle einer Rezession könnten diese Risiken eine Kettenreaktion auslösen, die die gesamte US-Wirtschaft mitreißt.

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    Besonders prekär ist die Lage im Software-Sektor. Private-Credit-Fonds haben etwa 26 Prozent ihrer Portfolios in Softwareunternehmen investiert, schätzt Morgan Stanley. Lange Zeit galten deren Abo-Modelle (SaaS) als krisenfest. Doch die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) lässt Investoren nun flüchten. Sie fürchten, dass billigere KI-Lösungen etablierte Softwareanbieter ersetzen und deren Zahlungsfähigkeit untergraben könnten. Morgan Stanley rechnet bereits mit einer Verdopplung der Ausfallraten auf bis zu 8 Prozent, die UBS hält sogar bis zu 15 Prozent Ausfälle im Worst-Case-Szenario für möglich.

    Die Nervosität ist so groß, dass Anleger in Scharen versuchen, ihr Kapital abzuziehen. Dies zwang Branchenführer wie Blackstone, Ares und Apollo, die Reißleine zu ziehen: Sie machten von ihrem Recht Gebrauch, Rückzahlungen zu begrenzen – ein Vorgang, der als "Gating" bekannt ist, der aber das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der Firmen weiter untergräbt.

    Die Krise bleibt nicht auf die Fonds beschränkt. Die Vernetzung mit dem klassischen Bankensystem ist weit fortgeschrittener, als viele wahrhaben wollen. Die Deutsche Bank etwa legte jüngst ein Private-Credit-Exposure von rund 26 Milliarden Euro offen. Auch wenn das Institut betont, die Risiken seien gemanagt, reagierte der Markt mit deutlichen Kursabschlägen. US-Banken stützen das Private-Credit-System sogar mit Krediten in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar ab. Bricht ein Teil dieses Kartenhauses zusammen, wackeln auch die Bilanzen der Traditionshäuser.

    Doch nicht alle europäischen Schwergewichte teilen den Pessimismus der DZ Bank. Die Allianz, einer der weltweit größten institutionellen Investoren, sieht in Private Credit trotz der Marktturbulenzen einen "strukturellen Gewinner" der neuen Finanzordnung. Über ihre Tochter Allianz Global Investors verwaltet der Versicherungsriese zweistellige Milliardenbeträge in diesem Sektor. Im Gegensatz zu den unter Druck stehenden US-Fonds setzt die Allianz jedoch auf einen konservativeren Ansatz mit Fokus auf Infrastruktur und die Energiewende – Bereiche, die als weniger anfällig für den KI-Schock gelten.

    Trotz der dramatischen Kurseinbrüche und der deutlichen Warnungen von Institutionen wie der DZ Bank ziehen Experten eine wichtige Trennlinie zum Jahr 2008. Damals waren es hochkomplexe, verbriefte Hypothekenpapiere in den Händen von Geschäftsbanken, die das System sprengten. Heute liegt das Risiko primär bei institutionellen Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds, die Kapital länger binden können und größtenteils nicht darauf angewiesen sind, es sofort auszulösen. Zudem macht Private Credit Daten von Barclays zufolge weniger als 5 Prozent des US-BIP aus, während der Immobilienmarkt, der damals im Auge des Sturms war, ein Volumen von mehr als 100 Prozent der US-Wirtschaftsleistung hat, wie auch der Aktienmarkt.

    Für Private Credit ist die Ära des grenzenlosen Wachstums allerdings erst einmal vorbei. Die Großen des Marktes müssen etwas Federn lassen, vielleicht kommt für ein paar kleinere Player auch das Aus. Im Raum steht die "Cockroach Theory" von JPMorgan-Chef Jamie Dimon, der gesagt hat: Wo eine Kakerlake sichtbar wird, sind meist noch viele weitere im Verborgenen. Ein systemischer Kollaps wie 2008 scheint jedoch (noch) vermeidbar.

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    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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