FCR Immobilien AG bestätigt starke operative Entwicklung und nachhaltige Erträge bis 2025
Trotz rückläufigem Umsatz und EBT zeigt das vorläufige Ergebnis 2025 eine robuste operative Entwicklung mit steigenden FFO, höherem NAV und verbesserten Vermietungskennzahlen.
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- Vorläufiges Ergebnis 2025: Mieterlöse 30,5 Mio. €, Gesamtumsatz 36,1 Mio. €, Ergebnis vor Steuern (EBT) 6,9 Mio. € (Vorjahr: 23,1 Mio. €).
- Funds from Operations (FFO) stiegen auf 7,4 Mio. € (Vorjahr 7,0 Mio. €); Net Asset Value (NAV) erhöhte sich auf 164,8 Mio. € (Vorjahr 145,6 Mio. €).
- Umsatz- und EBT‑Rückgang im Vergleich zum Vorjahr primär durch reduzierte Verkaufsaktivitäten; das Vorjahres-EBT wurde durch einen positiven Sondereffekt aus dem Anteilverkauf an der Immoware24 GmbH beeinflusst.
- Operative Kennzahlen verbessert: Vermietungsquote 94,6% (Vorjahr 94,1%); WAULT verlängert auf 5,9 Jahre (Vorjahr 5,7 Jahre).
- Anleiheangebot: Öffentliches Zeichnungsangebot für die bestehende 6,25%-Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFCG6) ab 02.04.2026 bis vorauss. 30.03.2027; Prospekt von der CSSF am 30.03.2026 gebilligt.
- Geschäftsmodell/Portfolio: Spezialist für Einkaufs‑ und Fachmarktzentren an Sekundärstandorten; über 80 Objekte, annualisierte Ist‑Netto‑Miete >31 Mio. €; KI‑gestützte Inhouse‑Software; Mieter u. a. EDEKA, Netto, ROSSMANN, REWE, NORMA.
Der Kurs von FCR Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,50 % im
Plus.
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