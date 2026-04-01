Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.773,24USD pro Feinunze und notiert damit +2,29 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,43USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,40 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,84USD und verzeichnet ein Minus von -1,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 99,99USD und verzeichnet ein Minus von -1,53 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.503,50 USD +1,08 % Platin 1.986,00 USD +0,61 % Kupfer London Rolling 12.417,05 USD +0,12 % Erdgas 2,836 USD -2,00 %

Rohstoff des Tages: Gold

Mit einem Tages-Plus von +2,29 % gehört Gold heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.04.26, 17:29 Uhr.