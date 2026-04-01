Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 01.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.773,24USD pro Feinunze und notiert damit +2,29 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 75,43USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,40 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,84USD und verzeichnet ein Minus von -1,38 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 99,99USD und verzeichnet ein Minus von -1,53 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.503,50USD
|+1,08 %
|Platin
|1.986,00USD
|+0,61 %
|Kupfer London Rolling
|12.417,05USD
|+0,12 %
|Erdgas
|2,836USD
|-2,00 %
Rohstoff des Tages: Gold
Mit einem Tages-Plus von +2,29 % gehört Gold heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 01.04.26, 17:29 Uhr.