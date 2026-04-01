LION E-Mobility AG: Starkes Wachstum & EBITDA-Anstieg 2025
Nach einem Jahr des Umbruchs präsentiert das Unternehmen starke Wachstumszahlen, verbesserte Profitabilität und legt mit neuer Batterietechnologie den Grundstein für weiteres Wachstum.
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- Gesamtumsatz 2025: 28,3 Mio. EUR (Anstieg von 68 % gegenüber 16,9 Mio. EUR in 2024).
- EBITDA deutlich verbessert auf 7,5 Mio. EUR (2024: -3,6 Mio. EUR) mit einer EBITDA‑Marge von 26,4 %; Konzernergebnis stieg auf 3,0 Mio. EUR (2024: -6,6 Mio. EUR).
- Operativer Cashflow positiv bei 7,7 Mio. EUR (2024: -6,5 Mio. EUR), was die nachhaltige Trendwende bestätigt.
- Wachstum getragen durch Erholung der Marktnachfrage, insbesondere Batterieverkauf an Bushersteller; BESS‑Pipeline wächst dynamisch (auch in Italien) und Vertrieb wurde verstärkt.
- Technologische Weiterentwicklung: NMC+-Batteriepacks als Prototypen an Kunden ausgeliefert (gravimetrische Energiedichte 53 kWh) und Grundlage für Skalierung; neue Produktionslinien fokussieren künftig NMC+.
- Ausblick 2026: Umsatz > 35 Mio. EUR und erneut deutlich positives EBITDA erwartet; kurzfristig Produktion wegen zweimonatigem Werksstillstand (Umrüstung) im Q2 beeinträchtigt, Hauptumsätze für 2026 in der zweiten Jahreshälfte erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q4 2025 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 01.04.2026.
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