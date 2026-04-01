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    Springer Nature: Finanzvorständin kündigt bis 2026 Ausstieg an

    Wechsel an der Finanzspitze von Springer Nature: CFO Alexandra Dambeck kündigt ihren Abschied an und bereitet den Weg für eine neue Führung in einer Phase starken Wachstums.

    Springer Nature: Finanzvorständin kündigt bis 2026 Ausstieg an
    • Alexandra Dambeck wird Springer Nature verlassen; sie legt ihre Position als Vorständin Finanzen (CFO) und ihr Vorstandsmandat nieder, um eine neue externe Aufgabe zu übernehmen.
    • Ihr Austritt erfolgt bis Ende 2026; das konkrete Austrittsdatum im 4. Quartal wird noch bekanntgegeben; bis dahin bleibt sie in ihrer Funktion.
    • Die Auswahl und Ernennung einer Nachfolge ist bereits eingeleitet.
    • CEO Frank Vrancken Peeters bedankt sich für ihr Engagement, ihre Professionalität und ihren Einsatz, insbesondere während des erfolgreichen Börsengangs.
    • Aufsichtsratsvorsitzender Stefan von Holtzbrinck betont, dass sie das Unternehmen in einer starken finanziellen Position und gut für weiteres Wachstum hinterlässt.
    • Springer Nature ist einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage mit umfangreichem Zeitschriften‑ und Buchangebot sowie technologiegestützten Produkten und Plattformen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für Q1 2026, bei Springer Nature ist am 05.05.2026.

    Der Kurs von Springer Nature lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,70 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.826,20PKT (+1,56 %).


    Springer Nature

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