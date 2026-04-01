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    Der Börsen-Tag

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    MDAX zündet Rallye: Nebenwerte überflügeln DAX und Wall Street

    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes, aber überwiegend positives Bild – mit klaren Gewinnern unter den deutschen Nebenwerten und soliden Zuwächsen an der Wall Street.

    Der Börsen-Tag - MDAX zündet Rallye: Nebenwerte überflügeln DAX und Wall Street
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute überwiegend freundlich entwickelt, wobei vor allem die deutschen Nebenwerteindizes hervorstechen. Der DAX notiert derzeit bei 23.310,62 Punkten und legt um 1,19 Prozent zu. Damit zeigt der deutsche Leitindex eine solide Aufwärtsbewegung, bleibt aber hinter dem MDAX zurück. Der MDAX, der die mittelgroßen deutschen Unternehmen abbildet, klettert deutlich stärker um 2,60 Prozent auf 29.264,33 Punkte und ist damit heute der stärkste der betrachteten deutschen Indizes. Auch der SDAX, in dem kleinere Werte gelistet sind, zeigt sich mit einem Plus von 1,22 Prozent auf 16.855,13 Punkte robust und liegt prozentual leicht vor dem DAX. Etwas verhaltener präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex gewinnt 0,64 Prozent auf 3.489,25 Punkte und bleibt damit klar hinter den klassischen Standard- und Nebenwerteindizes zurück. An der Wall Street setzt sich die positive Tendenz fort. Der Dow Jones steigt um 0,89 Prozent auf 46.754,62 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 entwickelt sich noch etwas dynamischer und gewinnt 1,07 Prozent auf 6.597,96 Punkte. Damit liegen die großen US-Indizes im Mittelfeld des internationalen Vergleichs: Sie können mit dem starken MDAX zwar nicht mithalten, bewegen sich aber in einer ähnlichen Größenordnung wie DAX und SDAX und übertreffen den TecDAX. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend freundliches Börsenbild, wobei vor allem die deutschen Nebenwerte (MDAX, SDAX) die Gewinnerrolle übernehmen, während Technologiewerte im TecDAX heute vergleichsweise moderat zulegen.

    DAX

    Rheinmetall führte den DAX mit plus 9,46% an, gefolgt von Siemens Energy (+4,19%) und Continental (+3,82%). Auf der Verliererseite standen Deutsche Telekom (-1,27%), Scout24 (-2,32%) und BASF (-3,71%) — der Abstand zwischen Spitzenreiter und schlimmstem Verlierer beträgt 13,17 Prozentpunkte.

    MDAX

    Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) sprang mit 11,78% an die MDAX-Spitze, gefolgt von Delivery Hero (+8,83%) und HENSOLDT (+8,66%). Die größten Rückläufe verzeichneten Nordex (-2,52%), Evonik (-2,91%) und Lanxess (-4,14%); die Spreizung zwischen Top und Flop liegt bei 15,92 Prozentpunkten.

    SDAX

    Im SDAX ragte Dermapharm Holding mit einem Plus von 9,93% heraus, dahinter Grand City Properties (+7,99%) und Deutsche Pfandbriefbank (+7,01%). Energiekontor (-5,82%), NORMA Group (-7,46%) und Verbio (-12,04%) bildeten die Schlusslichter — hier beträgt die Differenz zwischen Best- und Schlechtester fast 22 Prozentpunkte (21,97).

    TecDAX

    HENSOLDT führte auch im TecDAX mit 8,66% an, gefolgt von Evotec (+4,58%) und Jenoptik (+4,54%). Die größten Verluste zeigten Nagarro (-2,03%), Nordex (-2,52%) und ATOSS Software (-3,82%); die Spanne zwischen Top und Flop liegt bei 12,48 Prozentpunkten.

    Dow Jones

    Boeing stach im Dow Jones mit +4,57% hervor, unterstützt von Caterpillar (+3,50%) und Goldman Sachs (+2,48%). Dagegen fielen Verizon (-1,87%), Chevron (-4,61%) und Nike (B) massiv (-14,00%); der Unterschied zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt 18,57 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Im S&P 500 führten Western Digital (+11,65%), Micron Technology (+9,89%) und Intel (+9,88%) die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen Chevron (-4,61%), Exxon Mobil (-4,73%) und Hasbro (-5,06%); die Spannweite zwischen Top und Flop liegt bei 16,71 Prozentpunkten.


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