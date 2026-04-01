Rheinmetall - Aktie geht steil - 01.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie steigt um +9,17 % auf 1.582,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +3,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.582,75€, mit einem Plus von +9,17 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,97 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +8,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -6,97 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,71 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,36 % 1 Monat -15,08 % 3 Monate -6,97 % 1 Jahr +9,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Der Fokus liegt auf dem Kursanstieg nach der Aufnahme in die Goldman-Sachs-Conviction-List und dem Ziel um 1.500 Euro. Diskutiert wird, ob der Dip Einstiegschancen bietet, gestützt von der robusten Auftragslage und fundamentaler Stärke. Technische Signale, sowie geopolitische Treiber und mögliche EU/USA-Rüstungswert-Profite werden ebenfalls thematisiert.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,65 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes, aber überwiegend positives Bild – mit klaren Gewinnern unter den deutschen Nebenwerten und soliden Zuwächsen an der Wall Street.

Am Mittwoch hat der Dax kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.299 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem sehr …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,79 %. Thales notiert im Plus, mit +4,31 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,95 %. Lockheed Martin legt um +1,36 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,96 %.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.