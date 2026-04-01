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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall - Aktie geht steil - 01.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +9,17 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall - Aktie geht steil - 01.04.2026
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    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Rheinmetall Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 01.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie steigt um +9,17 % auf 1.582,75. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,85 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +3,85 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.582,75, mit einem Plus von +9,17 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,97 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +8,36 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Rheinmetall auf -6,97 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,71 % geändert.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,36 %
    1 Monat -15,08 %
    3 Monate -6,97 %
    1 Jahr +9,98 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetall: Der Fokus liegt auf dem Kursanstieg nach der Aufnahme in die Goldman-Sachs-Conviction-List und dem Ziel um 1.500 Euro. Diskutiert wird, ob der Dip Einstiegschancen bietet, gestützt von der robusten Auftragslage und fundamentaler Stärke. Technische Signale, sowie geopolitische Treiber und mögliche EU/USA-Rüstungswert-Profite werden ebenfalls thematisiert.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,65 Mrd.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,79 %. Thales notiert im Plus, mit +4,31 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,95 %. Lockheed Martin legt um +1,36 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,96 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -1,47 %
    +7,62 %
    -10,03 %
    -0,88 %
    +15,12 %
    +463,76 %
    +1.620,90 %
    +2.103,37 %
    +66.969,49 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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