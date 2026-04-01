Mutares setzt auf US-Expansion: Bezugsrechtskapital erhöht für Wachstum
Mutares zündet die nächste Wachstumsstufe: Eine umfangreiche Kapitalerhöhung soll Expansion in den USA und Europa finanzieren und zugleich die Bilanz stärken.
Foto: adobe.stock.com
- Mutares beschließt eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen: Ausgabe von bis zu 4.269.651 neuen Aktien (bis zu 20 % des Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.
- Bezugsrecht für Altaktionäre im Verhältnis 5:1; Bezugsfrist vorgesehen vom 8. bis einschließlich 21. April 2026.
- Wesentliche Hauptaktionäre haben auf Bezugsrechte für bis zu 1.076.166 neue Aktien verzichtet; diese Aktien werden zunächst in einer beschleunigten Vorplatzierung an institutionelle Investoren angeboten.
- Mittelverwendung: rund 80 % der Erlöse für forcierte Expansion in den USA und neue Chancen in Europa, ca. 20 % zur Stärkung der Bilanz.
- USA als neuer strategischer Kernmarkt: Eröffnung eines zweiten US-Standorts (neben Chicago), große Transaktionspipeline mit attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten im Volumen von rund EUR 4,8 Mrd. sowie erwartete Skalierungsvorteile und höhere Exit-Multiples.
- Rechtlicher Hinweis: Veröffentlichung ist kein Angebot in den USA/Kanada/Australien/Japan; kein klassischer Prospekt erstellt; relevantes Anhang-IX-Dokument wird bei der BaFin veröffentlicht und enthält Risikohinweise.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.
Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,94 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,55EUR das entspricht einem Minus von -0,75 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.838,76PKT (+1,64 %).
+2,37 %
-22,60 %
-21,11 %
-18,08 %
-22,00 %
+32,59 %
+32,84 %
+90,90 %
+207.976,92 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte