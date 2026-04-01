    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsmutares AktievorwärtsNachrichten zu mutares
    593 Aufrufe 593 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mutares setzt auf US-Expansion: Bezugsrechtskapital erhöht für Wachstum

    Mutares zündet die nächste Wachstumsstufe: Eine umfangreiche Kapitalerhöhung soll Expansion in den USA und Europa finanzieren und zugleich die Bilanz stärken.

    Mutares setzt auf US-Expansion: Bezugsrechtskapital erhöht für Wachstum
    Foto: adobe.stock.com
    • Mutares beschließt eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen: Ausgabe von bis zu 4.269.651 neuen Aktien (bis zu 20 % des Grundkapitals) mit Bruttoerlösen von bis zu EUR 105 Mio.
    • Bezugsrecht für Altaktionäre im Verhältnis 5:1; Bezugsfrist vorgesehen vom 8. bis einschließlich 21. April 2026.
    • Wesentliche Hauptaktionäre haben auf Bezugsrechte für bis zu 1.076.166 neue Aktien verzichtet; diese Aktien werden zunächst in einer beschleunigten Vorplatzierung an institutionelle Investoren angeboten.
    • Mittelverwendung: rund 80 % der Erlöse für forcierte Expansion in den USA und neue Chancen in Europa, ca. 20 % zur Stärkung der Bilanz.
    • USA als neuer strategischer Kernmarkt: Eröffnung eines zweiten US-Standorts (neben Chicago), große Transaktionspipeline mit attraktiven Akquisitionsmöglichkeiten im Volumen von rund EUR 4,8 Mrd. sowie erwartete Skalierungsvorteile und höhere Exit-Multiples.
    • Rechtlicher Hinweis: Veröffentlichung ist kein Angebot in den USA/Kanada/Australien/Japan; kein klassischer Prospekt erstellt; relevantes Anhang-IX-Dokument wird bei der BaFin veröffentlicht und enthält Risikohinweise.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht 2025, bei mutares ist am 28.04.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -8,94 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,55EUR das entspricht einem Minus von -0,75 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.838,76PKT (+1,64 %).


    mutares

    +2,37 %
    -22,60 %
    -21,11 %
    -18,08 %
    -22,00 %
    +32,59 %
    +32,84 %
    +90,90 %
    +207.976,92 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mutares setzt auf US-Expansion: Bezugsrechtskapital erhöht für Wachstum Mutares zündet die nächste Wachstumsstufe: Eine umfangreiche Kapitalerhöhung soll Expansion in den USA und Europa finanzieren und zugleich die Bilanz stärken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     