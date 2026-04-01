SanDisk Corporation Aktie hebt ab - 01.04.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SanDisk Corporation Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +3,47 %.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von +11,44 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +10,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 709,92$. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -6,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,90 %. Im Jahr 2026 gab es für SanDisk Corporation bisher ein Plus von +3,47 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,98 % 1 Monat +6,90 % 3 Monate +3,47 % 1 Jahr +3,47 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,13 Mrd.USD € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.