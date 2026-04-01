Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +1,17 % auf 76,01 USD
Silberpreis legt +1,17 % zu und erreicht 76,01 USD. Die Rally beschleunigt sich.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,97 %
|1 Monat
|-24,74 %
|3 Monate
|-2,53 %
|1 Jahr
|+117,74 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,84409USD. Heute steht er bei 76,01USD. Das Investment wäre auf 3.059,34USD gewachsen – eine Steigerung von +205,93 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im aktuellen Anleger-Sentiment zu Silber auf wallstreetONLINE dominiert eine technisch geprägte Sicht: Eine Gegenreaktion bis ca. 95$ wird als normal beschrieben. Andere Beiträge liefern keine belastbaren Fundamentaldaten oder klaren Kursziele. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Posts nicht ableiten; die Stimmung wirkt vorsichtig, primär durch technisches Verhalten getrieben. Forum: wallstreetONLINE.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|375,60EUR
|+1,66 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|132,40EUR
|+1,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|271,58EUR
|+2,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|392,22EUR
|+0,97 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|103,27EUR
|+1,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|607,55EUR
|+0,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|394,56EUR
|+1,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|79,87EUR
|+1,10 %
|Long
|1
|0,00
|132,58EUR
|+1,73 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,797EUR
|-0,62 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.