Silberpreis im Höhenflug +1,17 % auf 76,01 USD

+1,17 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,97 % 1 Monat -24,74 % 3 Monate -2,53 % 1 Jahr +117,74 %

Mit einem Plus vonklettert der Silberpreis auf 76,01. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 24,84409USD. Heute steht er bei 76,01USD. Das Investment wäre auf 3.059,34USD gewachsen – eine Steigerung von +205,93 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im aktuellen Anleger-Sentiment zu Silber auf wallstreetONLINE dominiert eine technisch geprägte Sicht: Eine Gegenreaktion bis ca. 95$ wird als normal beschrieben. Andere Beiträge liefern keine belastbaren Fundamentaldaten oder klaren Kursziele. Die 14-Tage-Preisentwicklung lässt sich aus den Posts nicht ableiten; die Stimmung wirkt vorsichtig, primär durch technisches Verhalten getrieben. Forum: wallstreetONLINE.