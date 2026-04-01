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    Diamondback Energy Aktie mit Kurseinbruch - 01.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Diamondback Energy Aktie bisher Verluste von -5,16 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diamondback Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Diamondback Energy Aktie mit Kurseinbruch - 01.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Diamondback Energy ist ein US-E&P-Unternehmen mit Fokus auf Schieferöl und -gas im Permian Basin (Midland/Delaware). Kernleistung: Exploration, Förderung und Vermarktung von Öl, Gas und NGLs mit Kostenführerschaft. Wichtige Wettbewerber: Pioneer Natural Resources, ConocoPhillips, EOG, Devon. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, große zusammenhängende Flächen, Effizienz und niedrige Break-even-Kosten.

    Diamondback Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.04.2026

    Mit einer Performance von -5,16 % musste die Diamondback Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Diamondback Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 162,35, mit einem Minus von -5,16 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Diamondback Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,48 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um -3,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +31,48 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,48 % geändert.

    Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,52 %
    1 Monat +12,98 %
    3 Monate +31,48 %
    1 Jahr +14,23 %

    Informationen zur Diamondback Energy Aktie

    Es gibt 281 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,53 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 01.04. - US Tech 100 stark +0,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Devon Energy, EOG Resources und Co.

    Devon Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,37 %. EOG Resources notiert im Minus, mit -4,75 %. Occidental Petroleum notiert im Minus, mit -5,44 %. ConocoPhillips verliert -3,98 %

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    Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Diamondback Energy

    +1,71 %
    -4,88 %
    +6,04 %
    +25,11 %
    +22,11 %
    +35,52 %
    +139,36 %
    +151,56 %
    +1.007,89 %
    ISIN:US25278X1090WKN:A1J6Y4



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    Verfasst von Markt Bote
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