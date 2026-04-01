Börsen Update USA - 01.04. - US Tech 100 stark +1,48 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:58) bei 46.683,52 PKT und steigt um +0,74 %.

Top-Werte: Boeing +4,77 %, Caterpillar +3,43 %, Goldman Sachs Group +1,75 %, Sherwin-Williams +1,47 %, Amazon +1,41 %

Flop-Werte: Nike (B) -11,28 %, Chevron Corporation -5,16 %, Verizon Communications -1,73 %, McDonald's -1,53 %, Visa (A) -1,20 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.086,52 PKT und steigt um +1,48 %.

Top-Werte: Western Digital +11,23 %, Micron Technology +10,23 %, Intel +8,93 %, Seagate Technology Holdings +7,60 %, Marvell Technology +7,53 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -5,16 %, Zscaler -3,07 %, T-Mobile US -2,86 %, Intuit -2,53 %, Verisk Analytics -2,51 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:59) bei 6.593,36 PKT und steigt um +1,00 %.

Top-Werte: Western Digital +11,23 %, SanDisk Corporation +10,92 %, Micron Technology +10,23 %, Lumentum Holdings +9,52 %, Intel +8,93 %

Flop-Werte: Nike (B) -11,28 %, Texas Pacific Land -7,21 %, Lyondellbasell Industries -7,14 %, Hasbro -6,54 %, Philip Morris International -5,54 %