Geekplus: 31,6 % Umsatzwachstum und Rentabilitäts-Meilenstein durch Innovationen
Rekordzahlen, globale Expansion und KI-getriebene Robotik: Das Unternehmen setzt neue Maßstäbe in Profitabilität, Technologie und vollautomatisierten Lagern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Finanzielle Rekordzahlen: Umsatz stieg um 31,6 % auf 3,171 Mrd. RMB; Bruttogewinn 1,125 Mrd. RMB (+34,4 %) mit Bruttomarge 35,5 %; bereinigter Nettogewinn von 43,8 Mio. RMB; operativer Netto-Cashflow 85,7 Mio. RMB.
- Starker Auftragseingang: Auftragseingang von 4,137 Mrd. RMB (+31,7 %), was die anhaltende Nachfrage und zukünftige Umsätze unterstreicht.
- Hoher Auslandsanteil und -marge: Märkte außerhalb des chinesischen Festlands lieferten 2,387 Mrd. RMB (>75 % des Umsatzes) bei einer Bruttomarge von 46,6 %; internationales Auftragswachstum knapp 40 %, Amerika +50 %.
- Technologie als Gewinntreiber: Einsatz von „Embodied Intelligence“ und KI senkt Bereitstellungs- und Betriebskosten, erhöht Effizienz (RMS/WES) und führte zum historischen Übergang in die Nettogewinnzone.
- Marktführerschaft und Skalierung: Über 72.000 ausgelieferte Roboter in 40+ Ländern, rund 950 Endkunden (darunter >80 Fortune‑Global‑500), 78 % Wiederkaufsrate; laut Interact Analysis seit 7 Jahren Nr. 1 im AMR‑Markt.
- Ausblick 2026: Fokus auf Kommerzialisierung von Embodied Intelligence, großflächigen Einsatz humanoider Roboter (z. B. Gino 1) und fortschrittliche KI, um vollautomatisierte, unbeaufsichtigte Lager weltweit zu skalieren.
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