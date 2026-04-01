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    Marktgeflüster

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    Aktien-Rally: Iran-Krieg gewonnen, Strasse von Hormus befreit?

    Natürlich nicht: weder ist der Iran-Krieg zu Ende noch ist die Strasse von Hormus befreit - aber genau das preist die Wall Street und andere Aktienmärkte ein.

    Ein Blick auf die aktuelle Aktien-Rally legt nahe, dass Trump den Iran-Krieg gewonnen und die Strasse von Hormus befreit hat. Oder? Natürlich nicht: weder ist der Iran-Krieg zu Ende noch ist die Strasse von Hormus befreit - aber genau das preist die Wall Street und andere Aktienmärkte ein. Dadurch entsteht eine Realitäts-Lücke, die um so erstaunlicher ist, weil Trump faktisch einen improvisierten Krieg gegen den Iran führt: gestern wollte er den Krieg noch beenden, auch wenn die Strasse von Hormus blockiert bleibe würde. Heute twittert Trump, dass der Iran der Iran weiter bombardiert werde, bis die Strasse freigegeben sei. Oder ist das alle nur ein Bluff von Trump vor der heutigen Fernseh-Ansprache: militärische Operationen der Amerikaner und die (wirklich zufällig) alle heute stattfindenden Reden westlicher Staatschefs und der EU, wonach eine große Krise komme, wirken doch etwas ominös..

    Hinweise aus Video:

    1. Gold und Minenaktien am Optionsmarkt: Die Wette auf den 5.000 USD Ausbruch?

    2. Short Squeeze treibt Aktienmärkte – wie nachhaltig ist die Rallye?

     

    Das Video "Aktien-Rally: Iran-Krieg gewonnen, Strasse von Hormus befreit?" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Aktien-Rally: Iran-Krieg gewonnen, Strasse von Hormus befreit? Ein Blick auf die aktuelle Aktien-Rally legt nahe, dass Trump den Iran-Krieg gewonnen und die Strasse von Hormus befreit hat. Oder?
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