Lanxess Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 01.04.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie fällt um -6,22 % auf 17,875€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,87 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,05 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +36,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lanxess auf +8,05 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,02 % geändert.

Lanxess Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +36,16 % 1 Monat +1,97 % 3 Monate +8,05 % 1 Jahr -31,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Lanxess vor allem um eine hohe Short-Position und potenziellen Short-Squeeze, der den Kurs beeinflussen könnte. Gleichzeitig kursieren Übernahmephantasien eines US-Konzerns mit Zielbereich ca. 22–25 EUR, was die fundamentale Bewertung der Vermögenswerte ins Spiel bringt. Einige sehen intrinsischen Wert jenseits des aktuellen Kurses; andere rechnen mit weiteren Rückgängen durch Zinsentwicklungen.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd.EUR € wert.

Die Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Iran-Krieges und damit wieder deutlich rückläufige Ölpreise haben dem deutschen Aktienmarkt zum Start in den Monat April kräftig Auftrieb gegeben. Der Dax setzte seine Erholung vom Wochenanfang mit einem …

Die Börsen zeigen heute ein gemischtes, aber überwiegend positives Bild – mit klaren Gewinnern unter den deutschen Nebenwerten und soliden Zuwächsen an der Wall Street.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,79 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,07 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,85 %. Covestro verliert -0,27 %

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Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.