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    Lanxess Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 01.04.2026

    Am 01.04.2026 ist die Lanxess Aktie, bisher, um -6,22 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie mit deutlichem Rücksetzer - 01.04.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Sie fällt um -6,22 % auf 17,875. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,87 %, geht es heute bei der Lanxess Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Lanxess in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,05 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lanxess Aktie damit um +36,16 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,97 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lanxess auf +8,05 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,02 % geändert.

    Lanxess Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +36,16 %
    1 Monat +1,97 %
    3 Monate +8,05 %
    1 Jahr -31,79 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Lanxess vor allem um eine hohe Short-Position und potenziellen Short-Squeeze, der den Kurs beeinflussen könnte. Gleichzeitig kursieren Übernahmephantasien eines US-Konzerns mit Zielbereich ca. 22–25 EUR, was die fundamentale Bewertung der Vermögenswerte ins Spiel bringt. Einige sehen intrinsischen Wert jenseits des aktuellen Kurses; andere rechnen mit weiteren Rückgängen durch Zinsentwicklungen.

    Zur Lanxess Diskussion

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,54 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,79 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,07 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,85 %. Covestro verliert -0,27 %

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -0,03 %
    +8,75 %
    -5,74 %
    -0,28 %
    -36,29 %
    -53,40 %
    -72,96 %
    -59,22 %
    +20,45 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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