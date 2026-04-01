Korrektur im DAX beendet ?

Die kurze Einschätzung der LageDer DAX hat sich wieder an das Blitz-Hoch 23487 von vergangener Woche hochgearbeitet. Damit dürfte es kein weiteres Tief unterhalb 21860 in dem mit dem morgigen Handelstag endenden Zeitfenster für die orangene 4 geben. Ein neues Allzeithoch als nächstes Etappenziel sollte keine Überraschung sein.

Disclaimer:

Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der JFD-Indikation) beendet.Die grüne A/W=18809 hat die MOB 18940 der orangenen 4 gerissen. Die überschiessende grüne B/X=25512 (blaue w=24489, blaue x=22893, blaue y=25512) wurde deutlich oberhalb ihres Idealziels beendet.Der Zielbereich der grünen C/Y=21860 zwischen 21953 und 18940 wurde erreicht. Das mit dem morgigen Handelstag endende Zeitfenster für die orangene 4 spricht für einen bereits erfolgten Abschluss der Korrektur. In diesem Fall würde sich der DAX bereits in der orangenen 5 (bisher 23487; blaue i=23487, blaue ii bisher 21933, eventuell gestartete blaue iii bisher 23403) befinden. Bestätigt wäre diese Zählweise wegen des Expanding EDT in der blauen v erst oberhalb 24105. Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851; der Zielbereich einer gedehnten orangenen 5 beginnt oberhalb 28906 (blauer Pfad).Unterhalb 23487 (blaue Alt: iv) bleibt ein fehlendes Tief auf der Agenda. In diesem Fall würde die blaue Alt: v (bisher 21933; orangene Alt: w=21933, orangene Alt: x bisher 23403) korrektiv verlaufen. Die Höhe des Anstiegs auf 23487 nebst dem sehr kurzen Rest-Zeitfenster für die orangene 4 sind zwei deutliche Gegenargumente für diese Interpretation (grauer Pfad).Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).Die rote C/Y bzw. lila 2 (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). In einer laufenden roten Alt: C (bisher 21860) würde zumindest noch ein Tief fehlen. Die lila 2 hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).Das Mindestziel der lila 3 liegt oberhalb 25512; das 100er Ziel bei 28317 und das 161er Ziel bei 32308.DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster im DAX deuten auf einen langfristigen – jedoch eher langsamen und volatilen – Anstieg hin; die Muster im DJI lassen ebenfalls weitere Hochs erwarten.