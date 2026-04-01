Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 01.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 01.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Western Digital
Tagesperformance: +10,70 %
Tagesperformance: +10,70 %
Platz 1
Performance 1M: +1,60 %
Performance 1M: +1,60 %
Micron Technology
Tagesperformance: +9,42 %
Tagesperformance: +9,42 %
Platz 2
Performance 1M: -12,58 %
Performance 1M: -12,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Auf wallstreetONLINE ist das Anleger-Sentiment zu Micron gemischt: Kursvolatilität von ca. 270–320 Euro, Widerstand um 320, Unterstützung ca. 307–310; Bruch der 200‑Tage-Linie (210–220) könnte weiteren Abwärtsdruck bringen. Fundamentale Perspektiven wirken robust (≈20 USD EPS im nächsten Quartal); zyklische Abhängigkeit bleibt Thema. Alphabet-Deals sowie Investitionen von Wettbewerbern (Samsung, SK hynix) werden diskutiert. Insgesamt vorsichtig bis leicht optimistisch.
Intel
Tagesperformance: +8,74 %
Tagesperformance: +8,74 %
Platz 3
Performance 1M: +0,94 %
Performance 1M: +0,94 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +7,20 %
Tagesperformance: +7,20 %
Platz 4
Performance 1M: +1,39 %
Performance 1M: +1,39 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +6,99 %
Tagesperformance: +6,99 %
Platz 5
Performance 1M: +35,35 %
Performance 1M: +35,35 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 6
Performance 1M: +6,03 %
Performance 1M: +6,03 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 7
Performance 1M: -4,21 %
Performance 1M: -4,21 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,68 %
Tagesperformance: +3,68 %
Platz 8
Performance 1M: -4,46 %
Performance 1M: -4,46 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 9
Performance 1M: +12,98 %
Performance 1M: +12,98 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,35 %
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 10
Performance 1M: -3,56 %
Performance 1M: -3,56 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 11
Performance 1M: +0,33 %
Performance 1M: +0,33 %
Ferrovial
Tagesperformance: +3,18 %
Tagesperformance: +3,18 %
Platz 12
Performance 1M: -10,14 %
Performance 1M: -10,14 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 13
Performance 1M: -6,12 %
Performance 1M: -6,12 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,06 %
Tagesperformance: +3,06 %
Platz 14
Performance 1M: -6,15 %
Performance 1M: -6,15 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 15
Performance 1M: -4,26 %
Performance 1M: -4,26 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 16
Performance 1M: -3,81 %
Performance 1M: -3,81 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 17
Performance 1M: -7,57 %
Performance 1M: -7,57 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 18
Performance 1M: -1,30 %
Performance 1M: -1,30 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: -2,69 %
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 19
Performance 1M: -14,15 %
Performance 1M: -14,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Keurig Dr Pepper
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Keurig Dr Pepper: Einstieg bei 22,01 €, Aufstockung unter 22,40 €; Kursentwicklung der letzten 14 Tage als volatil beschrieben. Fundamente: Markenstärke, Expansion (Suntory-Partnerschaft) und Wachstum werden positiv gesehen. Dividenden-Versteuerung/Ex-Date wird diskutiert. Insgesamt leicht positiv, aber vorsichtig.
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 20
Performance 1M: +23,60 %
Performance 1M: +23,60 %
CoStar Group
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 21
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 22
Performance 1M: -1,54 %
Performance 1M: -1,54 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 23
Performance 1M: -4,72 %
Performance 1M: -4,72 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 24
Performance 1M: +3,42 %
Performance 1M: +3,42 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,10 %
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 25
Performance 1M: +0,37 %
Performance 1M: +0,37 %
Ross Stores
Tagesperformance: +2,04 %
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 26
Performance 1M: +11,08 %
Performance 1M: +11,08 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 27
Performance 1M: -4,33 %
Performance 1M: -4,33 %
