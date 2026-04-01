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    Boeing - Aktie geht steil - 01.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Boeing Aktie bisher um +3,84 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing - Aktie geht steil - 01.04.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 01.04.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Mit einer Performance von +3,84 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Boeing Aktie. Nach einem Plus von +4,52 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 178,98. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Boeing konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,55 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Boeing Aktie damit um +6,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Boeing -6,55 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

    Boeing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,01 %
    1 Monat -9,14 %
    3 Monate -6,55 %
    1 Jahr +9,76 %

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 786 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,45 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 01.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 01.04.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 01.04. - US Tech 100 stark +1,48 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    MDAX zündet Rallye: Nebenwerte überflügeln DAX und Wall Street


    Die Börsen zeigen heute ein gemischtes, aber überwiegend positives Bild – mit klaren Gewinnern unter den deutschen Nebenwerten und soliden Zuwächsen an der Wall Street.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Boeing

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,50 %. General Dynamics notiert im Plus, mit +1,39 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +1,99 %. Northrop Grumman legt um +1,97 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +1,16 %.

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    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

    +0,43 %
    +7,89 %
    -7,04 %
    -9,20 %
    +30,14 %
    -2,24 %
    -18,82 %
    +64,55 %
    +871,58 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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