Führender Finanzdienstleister in Peru mit starkem Wachstum und Innovation

Die im Jahr 2006 gegründete Intercorp Financial Services (IFS) fungiert als Holdinggesellschaft für zentrale Finanzdienstleistungen in Peru. Zwar liegt der rechtliche Sitz in Panama, doch konzentriert sich das operative Geschäft vollständig auf den peruanischen Markt. Als einer der führenden Finanzkonzerne des Landes verbindet Intercorp Financial klassisches Banking (über Interbank) mit Versicherungen (Interseguro), Wealth Management (Inteligo) und digitalen Zahlungslösungen (z.B. Izipay). Diese Diversifikation beschert dem Unternehmen stabile Einnahmequellen und reduziert zyklische Risiken innerhalb einzelner Geschäftsbereiche. IFS zählt zu den wichtigsten Finanzdienstleistern in Peru und verfügt über starke Marktanteile insbesondere im Konsumentenkreditgeschäft sowie im Versicherungsbereich. Ein zentraler Eckpfeiler der Unternehmensstrategie ist die Digitalisierung. IFS investiert stark in die Bereiche: mobile Banking-Plattformen, digitale Zahlungsdienste und datengetriebene Kundenanalysen. Die Nutzerzahlen digitaler Services wachsen dynamisch – ein entscheidender Vorteil in einem Markt mit zunehmender Smartphone-Dichte. Mit dieser Strategie will sich die IFS als führende digitale Finanzplattform in Peru etablieren. Das Geschäft entwickelt sich robust. Während der vergangenen fünf Jahre zog der Konzernumsatz um durchschnittlich rund 9,09% p.a. von 1,83 Mrd. US-Dollar auf 2,83 Mrd. US-Dollar an, während das operative Ergebnis um solide 5,23% p.a. im Schnitt von 566,23 Mio. US-Dollar auf 730,67 Mio. stieg. 17 % Eigenkapitalrendite angestrebt Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen ein Rekordergebnis eingefahren. Das Nettoergebnis zog um satte 49% gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,9 Mrd. PEN (peruanischer Sol – ca. 540 Mio. USD) eingefahren. Die Eigenkapitalrendite zog auf rund 16,8% an. Die Profitabilität wird maßgeblich von drei Faktoren getrieben: dem Wachstum im Kreditgeschäft (hier insbesondere Konsumentenkredite), steigenden Versicherungsprämien und wachsender Einnahmen aus der Vermögensverwaltung. Mit einer Cost-Income-Ratio unter 40% verfügt die Gruppe über eine effiziente Kostenstruktur, die im regionalen Vergleich wettbewerbsfähig ist. Für das Geschäftsjahr 2026 strebt IFS bei einem Kreditwachstum im hohen einstelligen Bereich eine Eigenkapitalrendite von rund 17% an. Die Cost-Income-Ratio soll weiterhin unter 40 gehalten werden. Mit einem KGV unter 9 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,41 ist die Aktie der IFS trotz des jüngsten Kursanstiegs fundamental günstig. Eine Dividendenrendite von mehr als 2% macht das Investment zusätzlich attraktiv. Der Aufwärtstrend ist intakt. Kaufen! Empfehlung: kaufen

Kursziel: 52,30 EUR; StopLoss: unter 36,60 EUR