Deutsche Rohstoff AG: Prognose 2026 auf 300 Mio. EUR EBITDA gesteigert!
Mit einem kräftigen Wachstumsschub hebt das Unternehmen seine Prognosen für Umsatz und EBITDA 2026 deutlich an und unterstreicht damit die Dynamik seines US-Bohrprogramms.
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- Erhöhung der Prognose 2026: EBITDA (Basisszenario) erwartet 290–310 Mio. EUR (zuvor 115–135 Mio. EUR)
- Umsatzprognose 2026 (Basisszenario) 260–280 Mio. EUR (zuvor 170–190 Mio. EUR)
- Ursachen: Massive Ausweitung des Bohrprogramms der US‑Tochter 1876 Resources – geplant 26 Bruttobohrungen (~18 netto), Einsatz von drei Bohrgeräten, Produktion in der zweiten Jahreshälfte >20.000 BOEPD erwartet
- Investitionen/Capex 2026 stark erhöht auf rund 220–230 Mio. EUR (konzernweit ~225 Mio. EUR; zuvor ~90–100 Mio. EUR) für neue Bohrungen, Ausbau der Wasserinfrastruktur und Flächenakquisitionen
- Teilveräußerung: Verkauf von 9 Mio. Aktien an Almonty Industries bringt rund 100 Mio. EUR Erlös
- Preisannahmen/erhöhtes Szenario: Basisszenario 75 USD WTI, 3,50 USD Gas, EUR/USD 1,15; erhöhtes Szenario 85 USD WTI, 4,00 USD Gas — erhöhtes EBITDA 320–340 Mio. EUR erwartet
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Deutsche Rohstoff ist am 23.04.2026.
Der Kurs von Deutsche Rohstoff lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 93,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,40 % im
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14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 93,80EUR das entspricht einem Plus von +0,32 % seit der Veröffentlichung.
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