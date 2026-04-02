Größter IPO aller Zeiten
SpaceX kommt an die Börse: Musk peilt Billionen-Bewertung an
SpaceX hat bei der SEC vertraulich einen Antrag auf einen IPO eingereicht. Elon Musks Unternehmen peilt damit eine Bewertung von mehr als 1,75 Billionen US-Dollar an. Das wäre die größte Erstnotiz der Börsengeschichte.
- SpaceX reicht vertraulichen IPO-Antrag bei SEC ein
- Bewertung über 1,75 Billionen US-Dollar angestrebt
- Starlink xAI und Raketenbetrieb stärken Bewertung
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Wie mit der Sache vertraute Personen laut der Nachrichtenagentur Reuters berichten, läuft die Transaktion auf einen Börsengang im Juni hinaus. Das von Elon Musk gegründete Raketen-, Satelliten- und KI-Unternehmen könnte laut Insidern bis zu 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Das wäre mehr als doppelt so viel wie Saudi Aramco beim bisherigen IPO-Rekord im Jahr 2019. Damals erlöste der saudische Ölkonzern knapp 29 Milliarden US-Dollar.
Die Bewertungsfrage ist für Analysten alles andere als trivial. Angelo Bochanis vom IPO-Spezialisten Renaissance Capital formuliert es gegenüber Reuters so: "Anleger könnten eine Summe-der-Teile-Analyse heranziehen, aber wie bei Tesla könnte SpaceX' Bewertung stark schwanken, je nachdem, wie sehr die Öffentlichkeit an Musks Vision glaubt."
Für die Aktienvermarktung hat SpaceX ein Konsortium führender Banken zusammengestellt, darunter Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley. Für europäische Investoren sind Deutsche Bank und UBS zuständig. Ein Analysten-Tag ist für den 21. April geplant, ein virtuelles Modell-Briefing für Anfang Mai.
Grundlage der hohen Bewertung ist nicht allein das Raketengeschäft. SpaceX hatte zuletzt das KI-Startup xAI von Musk übernommen – eine Transaktion, die das kombinierte Unternehmen bereits mit 1,25 Billionen US-Dollar bewertete. Raketenstarts und das Satelliten-Internetprogramm Starlink sollen 2026 Erlöse von annähernd 20 Milliarden US-Dollar erzielen. Starlink versorgt Millionen Nutzer weltweit mit Breitbandinternet aus dem Orbit und spielt mittlerweile auch in militärischen Konflikten eine Rolle.
SpaceX ist gemessen an seiner Privatmarktbewertung das wertvollste nicht börsennotierte Unternehmen der Welt und dominiert den kommerziellen Raumfahrtmarkt. Mit seiner Falcon-9-Rakete befördert das Unternehmen mehr Nutzlasten in den Orbit als jeder Konkurrent. Zu den Rivalen zählen United Launch Alliance und das Blue-Origin-Programm von Amazon-Gründer Jeff Bezos – allerdings in deutlich geringerem Umfang.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion