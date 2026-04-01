EKA Mobility: Fünffaches Umsatzwachstum in Rekordzeit!
Mit rasantem Wachstum, neuen Werken, innovativer Technologie und globalen Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im elektrischen Nutzfahrzeugmarkt.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Fünffaches Volumenwachstum im Geschäftsjahr 2025–26: 1.143 verkaufte und 1.344 produzierte elektrische Nutzfahrzeuge gegenüber dem Vorjahr.
- Erweiterte Produktionskapazität durch neues Werk: geplante Jahreskapazität 10.000 Busse, 6.000 Lkw und 24.000 SCVs; zwei Anlagen in Pune in Betrieb, Pithampur demnächst.
- Portfolio‑ und Segmentausbau: Full‑Stack‑EV‑Angebot von Last‑Mile‑Lösungen bis Fernverkehr; Eintritt in das Segment der mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge (M&HCV) neben Bussen und SCVs.
- Großer Auftragsbestand: Mehr als 6.000 bestellte E‑Busse sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre ausgeliefert werden.
- Internationale Expansion und Partnerschaften: Einsatz von Elektrobussen in Afrika; CKD‑Partnerschaft mit der Kerchanshe Group; Produktionsvereinbarung mit NBFI Capital für Australien; strategische Unterstützung durch Mitsui, VDL, Pinnacle, Enam und den NIIF India‑Japan Fund.
- Technologie und Innovation: „Champion OEM“ im Auto‑PLI‑Programm; 9‑m‑Wasserstoff‑Brennstoffzellenbus am Flughafen Cochin mit KPIT und BPCL (15 weitere geplant); KI‑gestützte Flottenlösungen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.