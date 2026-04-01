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    EKA Mobility: Fünffaches Umsatzwachstum in Rekordzeit!

    Mit rasantem Wachstum, neuen Werken, innovativer Technologie und globalen Partnerschaften setzt das Unternehmen neue Maßstäbe im elektrischen Nutzfahrzeugmarkt.

    EKA Mobility: Fünffaches Umsatzwachstum in Rekordzeit!
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Fünffaches Volumenwachstum im Geschäftsjahr 2025–26: 1.143 verkaufte und 1.344 produzierte elektrische Nutzfahrzeuge gegenüber dem Vorjahr.
    • Erweiterte Produktionskapazität durch neues Werk: geplante Jahreskapazität 10.000 Busse, 6.000 Lkw und 24.000 SCVs; zwei Anlagen in Pune in Betrieb, Pithampur demnächst.
    • Portfolio‑ und Segmentausbau: Full‑Stack‑EV‑Angebot von Last‑Mile‑Lösungen bis Fernverkehr; Eintritt in das Segment der mittelschweren und schweren Nutzfahrzeuge (M&HCV) neben Bussen und SCVs.
    • Großer Auftragsbestand: Mehr als 6.000 bestellte E‑Busse sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre ausgeliefert werden.
    • Internationale Expansion und Partnerschaften: Einsatz von Elektrobussen in Afrika; CKD‑Partnerschaft mit der Kerchanshe Group; Produktionsvereinbarung mit NBFI Capital für Australien; strategische Unterstützung durch Mitsui, VDL, Pinnacle, Enam und den NIIF India‑Japan Fund.
    • Technologie und Innovation: „Champion OEM“ im Auto‑PLI‑Programm; 9‑m‑Wasserstoff‑Brennstoffzellenbus am Flughafen Cochin mit KPIT und BPCL (15 weitere geplant); KI‑gestützte Flottenlösungen.






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