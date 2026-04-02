"Extreme Unterbewertung", INSIDERKÄUFE, Shortsqueeze: CTS Eventim, TeamViewer Aktie und Dividenden-Perle RE Royalties! Mit einer sehr bullishen Studie für TeamViewer hat die DZ Bank für Aufsehen gesorgt. Die Analysten sprechen beim Blick auf die Aktie des deutschen Technologieunternehmens von einer "extremen Unterbewertung" und stufen sie auf "Kaufen" hoch. Auch ein …



