"Extreme Unterbewertung", INSIDERKÄUFE, Shortsqueeze: CTS Eventim, TeamViewer Aktie und Dividenden-Perle RE Royalties!
Mit einer sehr bullishen Studie für TeamViewer hat die DZ Bank für Aufsehen gesorgt. Die Analysten sprechen beim Blick auf die Aktie des deutschen Technologieunternehmens von einer "extremen Unterbewertung" und stufen sie auf "Kaufen" hoch. Auch ein …
Foto: esg-aktien.de
Mit einer sehr bullishen Studie für TeamViewer hat die DZ Bank für Aufsehen gesorgt. Die Analysten sprechen beim Blick auf die Aktie des deutschen Technologieunternehmens von einer "extremen Unterbewertung" und stufen sie auf "Kaufen" hoch. Auch ein Shortsqueeze sei möglich. RE Royalties lockt mit einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite von rund 10 %. Umso überraschender ist, dass der Aktienkurs bislang kaum auf diese starke Kombination aus Wachstum und Ausschüttung reagiert. Jetzt prüft das Management strategische Optionen. Davon sollte die Aktie profitieren. Und was ist bei CTS Eventim los? Seit dem vergangenen Jahr hat sich die Aktie mehr als halbiert. Nach dem jüngsten Kursrutsch raten Analysten zum Kauf und Insider kaufen.
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