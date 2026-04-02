Aktien-Geheimtipps für die Verteidigung! Fliegen, Fahren, Feuern! BYD, DroneShield und NEO Battery Materials. Die Technologiewelt befindet sich auch durch die KI und die Konflikte weltweit in einem rasanten Umbruch, der weit über einfache Software-Lösungen hinausgeht. Es geht um physische Macht, um Energie und um die Verteidigung von Werten in einer …



