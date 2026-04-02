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    Aktien-Geheimtipps für die Verteidigung! Fliegen, Fahren, Feuern! BYD, DroneShield und NEO Battery Materials.

    Die Technologiewelt befindet sich auch durch die KI und die Konflikte weltweit in einem rasanten Umbruch, der weit über einfache Software-Lösungen hinausgeht. Es geht um physische Macht, um Energie und um die Verteidigung von Werten in einer …

    Aktien-Geheimtipps für die Verteidigung! Fliegen, Fahren, Feuern! BYD, DroneShield und NEO Battery Materials.
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Technologiewelt befindet sich auch durch die KI und die Konflikte weltweit in einem rasanten Umbruch, der weit über einfache Software-Lösungen hinausgeht. Es geht um physische Macht, um Energie und um die Verteidigung von Werten in einer instabilen geopolitischen Lage. Während BYD die Straßen mit Elektromobilität erobert, sichert DroneShield den Luftraum gegen Bedrohungen ab. Im Schatten dieser Branchenriesen bahnt sich eine Entwicklung an, die das Herzstück beider Welten verändern könnte. Die Rede ist von einer neuen Batterietechnologie, die in Südkorea geschmiedet wird. NEO Battery Materials schickt sich an, die Grenzen des Möglichen zu verschieben. In diesem Bericht beleuchten wir, wie diese drei Akteure den Markt für Energie und Sicherheit im Jahr 2026 prägen und warum besonders einer von ihnen gerade jetzt die Aufmerksamkeit des Militärs auf sich zieht.

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    Verfasst von Zukunftsbilanzen
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