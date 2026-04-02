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    Membership Soars 38% After Platform Expansion & Strategy Shift

    In 2025, a bold new membership model reshaped growth, revenues, and partnerships, setting the stage for data‑driven expansion and stronger profitability ahead.

    Membership Soars 38% After Platform Expansion & Strategy Shift
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com
    • Membership surged 38% to 121,922 in 2025 following the launch of a new membership model (Nov 2024).
    • FY2025 financials: net sales CHF 19.1m (vs CHF 20.9m in 2024), total operating income CHF 21.5m, and EBITDA CHF 0.9m.
    • Subscriptions remain the core revenue driver (up 4% to CHF 15.2m); Services generated CHF 3.8m after a strategic exit from non‑core activities.
    • Product expansion: introduction of the Advantage membership tier to broaden appeal and increase conversion from free to paid members.
    • Expanded partners and distribution (new airline partners including Cathay Pacific and Turkish Airlines; B2B alliance with Klarna); travel offering grew (ASMALLWORLD Collection ~1,800 hotels, bookings +15%, 952 events).
    • Strategic initiatives and outlook: launched a multi‑year data & AI transformation to improve efficiency and monetisation; guidance for 2026 targets 135k–140k members (+12–15%), revenue CHF 17.5–19.5m, EBITDA CHF 0.9–1.1m, and debt reduced 25% to TCHF 2,400 (CHF 2.4m).


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