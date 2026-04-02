Mitgliederwachstum von 38% durch neues Modell & Strategie-Boost
2025 war für uns ein Jahr des Aufbruchs: starkes Mitgliederwachstum, solide Erträge, neue Partnerschaften und der Start unserer Data- und AI-Transformation.
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- Mitgliederzahl stieg 2025 um 38% auf 121.922 Mitglieder nach Einführung des neuen Mitgliedschaftsmodells im November 2024
- Umsatz lag 2025 bei CHF 19,1 Mio., während die betrieblichen Erträge CHF 21,5 Mio. betrugen; EBITDA lag bei CHF 0,9 Mio.
- Das Segment Subscriptions wuchs um 4% auf CHF 15,2 Mio., das Segment Services erzielte CHF 3,8 Mio.
- Ausbau der Partnerschaften, z.B. mit Cathay Pacific, Turkish Airlines und Klarna, zur Steigerung der Mitgliederakquise und Attraktivität
- Start eines mehrjährigen Data- und AI-Transformationsprogramms zur Verbesserung der Effizienz, Entscheidungsfindung und Mitgliederbindung
- Für 2026 wird ein Mitgliederwachstum auf 135.000 bis 140.000 Mitglieder erwartet, mit stabilem Umsatz und einem EBITDA zwischen CHF 0,9 und 1,1 Mio.
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