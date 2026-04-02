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    Angst vor neuem Energieschock

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    Trump droht Iran – darum geraten Kupfer & Co. jetzt unter Druck

    Kupfer und andere Industriemetalle fallen, Öl hingegen steigt: Trumps Drohung, iranische Kraftwerke anzugreifen, schürt Angst vor einem neuen Energieschock und setzt Industriemetalle unter Verkaufsdruck.

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    Angst vor neuem Energieschock - Trump droht Iran – darum geraten Kupfer & Co. jetzt unter Druck
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Die nächste Eskalationsstufe im Nahost-Konflikt trifft nun auch den Kupfermarkt. Nachdem US-Präsident Donald Trump in einer TV-Ansprache angekündigt hatte, den Iran im Falle gescheiterter Friedensverhandlungen in den kommenden zwei bis drei Wochen extrem hart treffen zu wollen und sogar iranische Kraftwerke ins Visier genommen hatte, gerieten Industriemetalle unter Druck.

    An der Börse in Shanghai fiel der Kupferpreis um ein Prozent auf 12.315 US-Dollar je Tonne, berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Auch Aluminium und Zink gaben nach. Gleichzeitig schnellte der Ölpreis nach oben – und genau darin liegt für Anleger der eigentliche Sprengsatz. Denn wenn Energie teurer wird, wächst die Angst vor einem weltweiten Nachfrageeinbruch.

    Der Markt für Basismetalle steckt somit in der Zwickmühle: Einerseits belasten Kriegsrisiken und die Furcht vor einem Ölschock die Konjunkturerwartungen. Auf der anderen Seite zeigen Produktionsausfälle im Nahen Osten, wie fragil die Versorgung geworden ist. Besonders brisant ist, dass Emirates Global Aluminium nach eigenen Angaben wegen iranischer Raketen und Drohnen einen Schmelzofen anhalten musste. Das hatte den Aluminiumpreis zuvor noch auf den höchsten Schlussstand seit vier Jahren getrieben.

    Für Kupferanleger bedeutet dies, dass sich der Fokus abrupt von Elektrifizierung, Infrastruktur und langfristigem Angebotsmangel weg und hin zu Öl, Krieg und globaler Nachfrage verschiebt. Laut Oanda-Analyst Kelvin Wong droht den Basismetallen eine Phase der Nachfragezerstörung, falls die Notenbanken von ihrem Lockerungskurs abrücken. Solange es keine Klarheit über die Transporte durch die Straße von Hormus gibt, dürfte Öl der Taktgeber bleiben.

    Kupfer ist plötzlich nicht nur ein Konjunkturmetall, sondern auch ein geopolitischer Stressindikator. Und genau das könnte den Druck auf den Markt weiter erhöhen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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