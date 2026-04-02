Aktie kaufen oder verkaufen
Evotec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: pressfoto - freepik
Aktuelle Analystenmeinungen zur Evotec Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evotec Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Evotec Aktie beträgt 7,60€. Die Evotec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +71,85 %.
Analysten und Kursziele für die Evotec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|9,00Euro
|+103,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|4,00EUR
|-9,55 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00EUR
|+35,67 %
|-
|RBC
|10,00EUR
|+126,12 %
|10.03.2026
|BERENBERG
|9,00EUR
|+103,50 %
|25.03.2026
+1,42 %
+4,71 %
-25,69 %
-21,36 %
-29,91 %
-77,87 %
-86,35 %
+34,15 %
-69,79 %
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