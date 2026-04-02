Evotec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Evotec Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Evotec Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Evotec Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Evotec Aktie beträgt 7,60€. Die Evotec Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +71,85 %.