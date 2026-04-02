Aktie kaufen oder verkaufen
Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fedex Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fedex Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fedex Aktie beträgt 433,30€. Die Fedex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,59 %.
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Analysten und Kursziele für die Fedex Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|432,00US-Dollar
|+20,23 %
|-
|UBS
|446,00US-Dollar
|+24,13 %
|-
|JPMORGAN
|424,00USD
|+18,00 %
|09.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|369,00USD
|+2,70 %
|13.03.2026
|BARCLAYS
|450,00USD
|+25,24 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|432,00USD
|+20,23 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|450,00USD
|+25,24 %
|20.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|405,00USD
|+12,72 %
|20.03.2026
|UBS
|446,00USD
|+24,13 %
|20.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|479,00USD
|+33,31 %
|23.03.2026
+0,65 %
+3,73 %
-3,84 %
+23,73 %
+57,10 %
+59,48 %
+26,44 %
+120,62 %
+2.906,07 %
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