Fedex Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fedex Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Fedex Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fedex Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fedex Aktie beträgt 433,30€. Die Fedex Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,59 %.