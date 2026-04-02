Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 38,80€. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,47 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|42,00EUR
|+8,75 %
|-
|JEFFERIES
|32,00EUR
|-17,14 %
|01.03.2026
|UBS
|37,00EUR
|-4,19 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|46,00EUR
|+19,11 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|37,00EUR
|-4,19 %
|12.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.03.2026
+0,38 %
-0,47 %
-2,35 %
-6,22 %
-16,66 %
-2,36 %
-39,79 %
-50,36 %
+102,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte