Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 88,00€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,40 %.