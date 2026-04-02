Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fraport Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 88,00€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,40 %.
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Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|83,00Euro
|+7,90 %
|-
|Barclays Capital
|95,00Euro
|+23,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|61,00EUR
|-20,70 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|01.03.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+30,00 %
|10.03.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+30,00 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+7,90 %
|13.03.2026
|UBS
|68,00EUR
|-11,60 %
|17.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|86,00EUR
|+11,80 %
|17.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|79,00EUR
|+2,70 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|90,00EUR
|+17,00 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+23,50 %
|17.03.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+30,00 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|83,00EUR
|+7,90 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+23,50 %
|18.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|19.03.2026
|JEFFERIES
|95,00EUR
|+23,50 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+23,50 %
|23.03.2026
-0,16 %
+0,36 %
-8,22 %
+8,65 %
+30,54 %
+62,36 %
+41,67 %
+42,74 %
+242,86 %
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