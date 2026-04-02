Aktie kaufen oder verkaufen
Fresenius Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Fresenius Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Aktie beträgt 56,63€. Die Fresenius Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,71 %.
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Analysten und Kursziele für die Fresenius Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|56,00Euro
|+27,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|+29,56 %
|-
|JEFFERIES
|57,00EUR
|+29,56 %
|01.03.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+29,56 %
|04.03.2026
|UBS
|57,00EUR
|+29,56 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|57,00EUR
|+29,56 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+27,29 %
|12.03.2026
|JPMORGAN
|56,00EUR
|+27,29 %
|12.03.2026
-0,76 %
-2,93 %
-13,55 %
-11,02 %
+10,32 %
+74,81 %
+14,61 %
-31,16 %
+3.018,57 %
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