GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 63,00€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,16 %.