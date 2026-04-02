Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 63,00€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,16 %.
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Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|57,00Euro
|-8,47 %
|-
|Warburg Research
|61,00Euro
|-2,05 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+1,16 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|02.03.2026
|RBC
|56,00EUR
|-10,08 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|57,00EUR
|-8,47 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|67,00EUR
|+7,59 %
|09.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|60,00EUR
|-3,65 %
|09.03.2026
|JEFFERIES
|65,00EUR
|+4,38 %
|09.03.2026
|UBS
|74,00EUR
|+18,83 %
|09.03.2026
|UBS
|74,00EUR
|+18,83 %
|09.03.2026
|RBC
|57,00EUR
|-8,47 %
|10.03.2026
|JPMORGAN
|58,00EUR
|-6,86 %
|11.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|61,00EUR
|-2,05 %
|11.03.2026
|BERENBERG
|78,00EUR
|+25,25 %
|18.03.2026
|RBC
|57,00EUR
|-8,47 %
|22.03.2026
+0,16 %
+1,23 %
-4,76 %
+6,35 %
+9,18 %
+46,50 %
+74,12 %
+46,04 %
+68,69 %
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