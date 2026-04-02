Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,53 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,65 %.
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Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|2,92 Tsd.Euro
|-1,07 %
|-
|BARCLAYS
|3,65 Tsd.CHF
|+34,45 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+32,61 %
|11.03.2026
|UBS
|3,04 Tsd.CHF
|+11,98 %
|16.03.2026
|BARCLAYS
|3,55 Tsd.CHF
|+30,76 %
|16.03.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+32,61 %
|18.03.2026
|JPMORGAN
|3,60 Tsd.CHF
|+32,61 %
|18.03.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,00 Tsd.CHF
|+10,51 %
|24.03.2026
|UBS
|3,04 Tsd.CHF
|+11,98 %
|25.03.2026
|BARCLAYS
|3,05 Tsd.CHF
|+12,35 %
|26.03.2026
|BERENBERG
|2,92 Tsd.CHF
|+7,37 %
|30.03.2026
+0,22 %
+0,89 %
-13,43 %
-14,50 %
-27,57 %
-3,37 %
-12,59 %
+70,37 %
+794,85 %
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