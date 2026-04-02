Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 96,11€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,51 %.
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Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|93,00EUR
|+28,22 %
|-
|UBS
|78,00EUR
|+7,54 %
|02.03.2026
|UBS
|75,00EUR
|+3,41 %
|03.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+37,87 %
|05.03.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|17.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+37,87 %
|18.03.2026
|BARCLAYS
|110,00EUR
|+51,66 %
|27.02.2026
|JEFFERIES
|126,00EUR
|+73,72 %
|27.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|83,00EUR
|+14,44 %
|30.03.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+37,87 %
|30.03.2026
-3,01 %
+0,27 %
-16,27 %
-17,95 %
-22,56 %
+35,85 %
+40,35 %
+86,91 %
+414,07 %
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