Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 184,73€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.043,86 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|1,65 Tsd.Euro
|+10.116,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|16,00GBP
|+13,66 %
|-
|RBC
|20,00GBP
|+42,07 %
|03.03.2026
|RBC
|20,00GBP
|+42,07 %
|17.03.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+27,87 %
|18.03.2026
|UBS
|17,00GBP
|+20,76 %
|24.03.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+27,87 %
|25.03.2026
|BARCLAYS
|23,00GBP
|+63,39 %
|25.03.2026
|JEFFERIES
|20,00GBP
|+42,07 %
|25.03.2026
|RBC
|20,00GBP
|+42,07 %
|25.03.2026
-0,93 %
+1,10 %
-12,41 %
-12,30 %
-34,32 %
-61,58 %
-55,20 %
-33,64 %
+197,84 %
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