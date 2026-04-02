Aktie kaufen oder verkaufen
HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Eagle - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 396,26€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.573,82 %.
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Analysten und Kursziele für die HSBC Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|-
|-
|02.03.2026
|UBS
|14,00GBP
|+8,38 %
|02.03.2026
|BARCLAYS
|14,00GBP
|+8,38 %
|09.03.2026
|JPMORGAN
|11,00GBP
|-14,85 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|13,00GBP
|+0,64 %
|16.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|1,68 Tsd.GBP
|+12.866,55 %
|25.03.2026
-0,81 %
+5,82 %
-5,03 %
+8,47 %
+38,50 %
+133,33 %
+194,45 %
+174,30 %
+33,64 %
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