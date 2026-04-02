HSBC Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HSBC Holdings Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die HSBC Holdings Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HSBC Holdings Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HSBC Holdings Aktie beträgt 396,26€. Die HSBC Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.573,82 %.