Aktie kaufen oder verkaufen
HORNBACH Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HORNBACH Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die HORNBACH Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HORNBACH Holding Aktie beträgt 94,80€. Die HORNBACH Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,98 %.
Analysten und Kursziele für die HORNBACH Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|96,00Euro
|+19,48 %
|-
|Analyst
|96,00Euro
|+19,48 %
|-
|BAADER BANK
|96,00EUR
|+19,48 %
|23.03.2026
|BERENBERG
|90,00EUR
|+12,01 %
|25.03.2026
|BAADER BANK
|96,00EUR
|+19,48 %
|25.03.2026
+0,06 %
-0,75 %
-6,74 %
-5,36 %
-11,72 %
+7,91 %
-4,73 %
+43,20 %
+248,17 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte