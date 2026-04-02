Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 256,30€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,15 %.
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Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|225,00EUR
|+23,03 %
|-
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+36,71 %
|03.03.2026
|JEFFERIES
|300,00EUR
|+64,05 %
|13.03.2026
|UBS
|260,00EUR
|+42,17 %
|15.03.2026
|BARCLAYS
|-
|-
|17.03.2026
|JPMORGAN
|250,00EUR
|+36,71 %
|18.03.2026
|BERENBERG
|245,00EUR
|+33,97 %
|22.03.2026
|BARCLAYS
|253,00EUR
|+38,35 %
|25.03.2026
|UBS
|260,00EUR
|+42,17 %
|26.03.2026
|JEFFERIES
|285,00EUR
|+55,84 %
|27.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|235,00EUR
|+28,50 %
|30.03.2026
-2,52 %
-4,83 %
-3,23 %
-19,31 %
+11,58 %
+168,59 %
+132,55 %
+141,88 %
+881,42 %
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