Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 256,30€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +40,15 %.